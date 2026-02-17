Vanessa Mai zeigt sich regelmäßig ungeschminkt und ohne Filter - und erhält dafür fast durchweg positives Feedback. Im Interview erklärt die Sängerin, warum Vergleiche "selten zu mehr Selbstvertrauen" führen und worauf sie beim Thema Beauty Wert legt.

Vanessa Mai (33) hat kein Problem damit, sich auch mal ungeschminkt zu zeigen. Immer wieder postet sie Bilder ganz ohne Make-up und Filter für ihre rund 1,2 Millionen Follower auf Instagram. Die Reaktionen darauf seien "oft sehr ehrlich, nahbar und fast ausnahmslos positiv", freut sich die Sängerin.

Ihr selbst nehme diese Offenheit den Druck - "für mich selbst und hoffentlich auch für andere. Beauty soll unterstützen und Spaß machen, nicht stressen", erklärt Mai. Seit rund einem Jahr ist sie Markenbotschafterin der US-amerikanischen Beauty-Marke IT Cosmetics - und spricht im Interview darüber, wie ihre persönliche Beauty-Routine aussieht.

Sie sind für viele Ihrer Fans ein Beauty-Vorbild. Wie viel Zeit investieren Sie pro Tag in etwa in Ihr Äußeres?

Vanessa Mai: Im Alltag eher wenig. Mir ist wichtig, dass meine Haut gut aussieht und sich gut anfühlt. Deshalb liebe ich Produkte, die Pflege und Make-up verbinden und mir schnell ein frisches Gefühl geben - ohne großen Aufwand.

Gibt es feste Rituale in Ihrer täglichen Beauty-Routine, auf die Sie nicht verzichten möchten?

Mai: Eine gute Basis ist mir extrem wichtig. Morgens greife ich gern zu leichten Texturen, die die Haut pflegen, ausgleichen und ihr neue Frische geben.

Welche Beauty-Tipps haben sich für Sie persönlich wirklich bewährt?

Mai: Auf die Haut hören und sie nicht überfordern. Ich setze lieber auf wenige, durchdachte Produkte, die etwas für die Haut tun. Ich darf ja seit einer Weile mit IT Cosmetics zusammenarbeiten, und hier merkt man sofort, dass Hautpflege immer mitgedacht wird.

Gibt es Menschen, die Sie in Sachen Stil oder Ausstrahlung inspirieren?

Mai: Mich inspirieren vor allem Frauen, die sehr bei sich sind und sich nicht verstecken. Diese Ruhe und Selbstverständlichkeit versuche ich auch in meinen Looks umzusetzen - natürlich, aber selbstbewusst.

Wie gehen Sie mit kleinen Veränderungen um, die das Älterwerden mit sich bringt?

Mai: Ich versuche, entspannt zu bleiben. Veränderungen gehören dazu. Für mich geht es nicht darum, alles zu kaschieren, sondern die Haut gut zu pflegen und sie in jeder Phase zu unterstützen.

Wie stehen Sie zu kosmetischen Eingriffen und Filtern in sozialen Medien?

Mai: Jede Person sollte selbst entscheiden dürfen. Mir persönlich ist wichtig, dass es authentisch ist. Der Vergleich und die Perfektion in den sozialen Medien kann einen manchmal auch krank machen und ist - gerade für junge Menschen - schwer realistisch einzuordnen. Ich finde die Entwicklung ist in der Hinsicht kritisch.

Sie zeigen sich bewusst auch ohne Make-up: Erleben Sie auf solche ungeschminkten Posts andere Reaktionen als auf klassische Beauty-Looks?

Mai: Ja, die Reaktionen sind oft sehr ehrlich, nahbar und fast ausnahmslos positiv! Es kommt aber auch immer darauf an, wie selbstbewusst man damit umgeht. Und auch ich habe das erst lernen müssen.

Was bedeutet es Ihnen persönlich, sich auf diese Weise auf Social Media zu zeigen?

Mai: Es nimmt Druck raus - für mich selbst und hoffentlich auch für andere. Beauty soll unterstützen und Spaß machen, nicht stressen.

Welche Botschaft möchten Sie jungen Frauen mitgeben, die sich oft vergleichen und dadurch unter Druck setzen?

Mai: Vergleiche führen selten zu mehr Selbstvertrauen. Jede Haut, jeder Körper und jede Geschichte ist anders. Sich gut um sich selbst zu kümmern und freundlich mit sich zu sein, ist am Ende das Wichtigste.