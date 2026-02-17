Vanessa Mai zeigt sich regelmäßig ungeschminkt und ohne Filter - und erhält dafür fast durchweg positives Feedback. Im Interview erklärt die Sängerin, warum Vergleiche "selten zu mehr Selbstvertrauen" führen und worauf sie beim Thema Beauty Wert legt.
Vanessa Mai (33) hat kein Problem damit, sich auch mal ungeschminkt zu zeigen. Immer wieder postet sie Bilder ganz ohne Make-up und Filter für ihre rund 1,2 Millionen Follower auf Instagram. Die Reaktionen darauf seien "oft sehr ehrlich, nahbar und fast ausnahmslos positiv", freut sich die Sängerin.