Die Russen kommen nicht – aber warum gibt es den Warntag?

Ausgerechnet am Jahrestag von 9/11 und inmitten einer angespannten geopolitischen Lage testet Deutschland Sirenen und Handy-Warntöne. Was hat es damit auf sich?
Sirenen heulen um 11 Uhr, Warn-Apps piepsen und die Bevölkerung wird mit Nachrichten über verschiedene Kanäle aufgeschreckt. Aber warum gibt es den Warntag am 11. September 2025 überhaupt? Die Antwort ist einfach: um die Funktionsfähigkeit des deutschen Warn- und Alarmsystems zu testen. Selbst wenn man sein Handy am Warntag auf lautlos stellt, ist das wirkungslos.