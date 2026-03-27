Karin Thaler spricht in ihrem neuen Buch "Stark, weil ich stark sein musste" über die Beziehung zu ihrer Mutter. Im Interview verrät die Schauspielerin, was ihr durch den Kopf ging, als diese festgenommen und zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt wurde.
"Ich konnte mir das nicht vorstellen: meine Mama im Gefängnis. Ich hatte immer Angst um sie": "Die Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler (60) spricht im Interview mit spot on news über die Zeit Mitte der 90er, als ihre Mutter wegen versuchter räuberischer Erpressung ins Gefängnis musste.