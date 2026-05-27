Die Ringe der Macht: Herr der Ringe-Serie geht wohl weiter

Die Fantasy-Serie "Die Ringe der Macht" hat wohl auch weiterhin eine Zukunft bei Prime Video. Die Vorbereitungen zum Dreh von Staffel vier laufen offenbar.

Amazons Streamingdienst Prime Video scheint auch weiterhin große Pläne für Mittelerde zu haben. Am 11. November startet zunächst die dritte Staffel der Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", wie bereits zuvor bekannt war. Jetzt berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass wohl schon Anfang 2027 die Dreharbeiten zu Staffel vier beginnen sollen. Eine offizielle Bestätigung der Fortsetzung ist das allerdings noch nicht.

Kommt "Die Ringe der Macht" am Ende auf fünf Staffeln? Laut des Berichts plant die in Großbritannien ansässige Produktion, im Herbst dieses Jahres in die sogenannte Vorproduktion von Season vier zu starten. Gedreht werden könnte dann eben Anfang 2027. Somit wäre eine Premiere der neuen Episoden etwa im Jahr 2028 denkbar. Zum Vergleich: Die Dreharbeiten zu Staffel drei begannen Ende April 2025. Anderthalb Jahre später sollen die neuen Folgen bei Prime Video erscheinen.

Als Amazon im Jahr 2017 die Fernsehrechte für eine Adaption der Anhänge von "Der Herr der Ringe" erwarb, verpflichtete sich das Unternehmen zur Produktion von ganzen fünf Staffeln. Doch "Die Ringe der Macht" erwies sich bislang nicht als der ganz große, erhoffte Erfolg für den Streamingdienst Prime Video - auch wenn Amazon zuletzt erklärte, dass die Abrufzahlen das Unternehmen zufrieden stellen würden.

Die Fantasy-Serie habe bislang "über 185 Millionen Zuschauer:innen angezogen", hieß es in der Mitteilung des Startdatums für Staffel drei. Doch während die erste Staffel noch "die erfolgreichste Serienpremiere in der Geschichte von Prime Video" war, gehörte die zweite Staffel nur noch "zu den Top 5 der meistgesehenen Fortsetzungsstaffeln aller Zeiten". Erkennbar ist bei allem Erfolg hier, dass das Interesse offenbar eher abebbt als zunimmt.

Darum geht es in Staffel drei von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht"

Die dritte Staffel beginnt mit einem Zeitsprung von einigen Jahren, heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung. Sie spielt "auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron, als der Dunkle Herrscher danach strebt, den Einen Ring zu schmieden, der ihm den entscheidenden Vorteil verschafft, den er braucht, um den Krieg zu gewinnen, alle Völker seinem Willen zu unterwerfen - und schließlich über ganz Mittelerde zu herrschen".

Neben Amazons "Herr der Ringe"-Serie hat das Filmstudio Warner Bros. für 2027 den "Herr der Ringe"-Kinofilm "The Hunt for Gollum" angekündigt. Gollum-Darsteller Andy Serkis (62) kehrt zurück und führt zudem diesmal Regie. Auch Ian McKellen (87) und Elijah Wood (45) kehren als Gandalf und Frodo zurück. "Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan (44) wird zu Streicher alias Aragorn.

"The Hunt for Gollum" ist nicht der einzige neue "Herr der Ringe"-Film. Der US-Talkmaster Stephen Colbert (62) schreibt gemeinsam mit Philippa Boyens (64) und Peter McGee an einem zweiten Filmskript mit dem Arbeitstitel "Shadow of the Past" ("Schatten der Vergangenheit"). Der Film wird nach dem "Gollum"-Film erscheinen und hat offiziell noch keinen Regisseur.