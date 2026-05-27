Die Ringe der Macht: Herr der Ringe-Serie geht wohl weiter

Die Fantasy-Serie "Die Ringe der Macht" hat wohl auch weiterhin eine Zukunft bei Prime Video. Die Vorbereitungen zum Dreh von Staffel vier laufen offenbar.
Amazons Streamingdienst Prime Video scheint auch weiterhin große Pläne für Mittelerde zu haben. Am 11. November startet zunächst die dritte Staffel der Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", wie bereits zuvor bekannt war. Jetzt berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass wohl schon Anfang 2027 die Dreharbeiten zu Staffel vier beginnen sollen. Eine offizielle Bestätigung der Fortsetzung ist das allerdings noch nicht.