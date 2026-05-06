Nach dem Winter zeigen sich an den Beinen oft trockene Stellen und eingewachsene Haare. Statt sofort zum Rasierer zu greifen, lohnt sich die richtige Vorbereitung. Peelings entfernen abgestorbene Hautzellen und sorgen für ein glattes Hautbild. Die besten Tipps für die perfekte Routine.

Sobald die Temperaturen steigen, rücken unsere Beine wieder in den Fokus. Doch wer nach den Wintermonaten direkt rasiert, merkt schnell - ganz so einfach ist es nicht. Trockene Haut, kleine Unebenheiten oder eingewachsene Haare können das Hautbild stören. Der Schlüssel liegt deshalb nicht (nur) im Rasierer, sondern in der richtigen Vorbereitung: Exfoliation (Peeling).

Warum Peeling jetzt entscheidend ist Über den Winter hinweg sammelt sich auf der Haut eine Schicht aus abgestorbenen Hautzellen. Sie lässt die Beine fahl wirken, verhindert, dass Pflegeprodukte richtig einziehen - und kann sogar Rasurprobleme begünstigen. Ein gutes Peeling löst diese Schicht sanft, regt die Durchblutung an und sorgt dafür, dass die Haut glatter und frischer aussieht.

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, die Haut zu exfolieren: Mechanische Peelings arbeiten mit kleinen Körnchen (zum Beispiel: Zucker, Salz oder gemahlene Kerne), die abgestorbene Hautzellen durch Reibung entfernen. Sie sorgen sofort für ein glattes Gefühl, sollten aber nicht zu grob sein - gerade an den Beinen kann zu viel Druck die Haut reizen.

Chemische Peelings wirken subtiler, aber oft nachhaltiger. Inhaltsstoffe wie AHA (Glykolsäure) oder BHA (Salicylsäure) lösen die Verbindungen zwischen den Hautzellen und fördern so die Erneuerung. Besonders bei eingewachsenen Haaren oder "Strawberry Legs" (sichtbare dunkle Punkte an den Poren) können sie effektiver sein.

Die richtige Routine für glatte Beine

Für ein optimales Ergebnis braucht es keine komplizierte Pflege - aber Konsequenz: Je nach Hauttyp reicht es völlig aus, die Beine ein bis zwei Mal pro Woche zu exfolieren - zu häufiges Peelen kann die Hautbarriere schwächen. Nach dem Peeling braucht die Haut Pflege - ideal sind reichhaltige Lotionen oder Öle, die die Hautbarriere stärken.

Gerade bei chemischen Peelings wird die Haut lichtempfindlicher. Sonnenschutz ist also auch an den Beinen sinnvoll.

Typische Fehler - und wie man sie vermeidet

Viele setzen beim Peeling auf "mehr ist mehr" - ein Irrtum. Zu aggressive Produkte oder zu häufige Anwendung können die Haut reizen und sogar das Gegenteil bewirken: Rötungen, Trockenheit und Unreinheiten.

Auch wichtig: Rasieren direkt nach einem intensiven Peeling kann die Haut zusätzlich stressen. Besser ist es, ein sanftes Peeling zu wählen oder etwas Zeit dazwischen zu lassen.

Wer zu kleinen Pickelchen oder eingewachsenen Haaren neigt, kann punktuell Produkte mit Salicylsäure verwenden. Sie dringt tiefer in die Poren ein und wirkt entzündungshemmend.