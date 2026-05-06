Nach dem Winter zeigen sich an den Beinen oft trockene Stellen und eingewachsene Haare. Statt sofort zum Rasierer zu greifen, lohnt sich die richtige Vorbereitung. Peelings entfernen abgestorbene Hautzellen und sorgen für ein glattes Hautbild. Die besten Tipps für die perfekte Routine.
Sobald die Temperaturen steigen, rücken unsere Beine wieder in den Fokus. Doch wer nach den Wintermonaten direkt rasiert, merkt schnell - ganz so einfach ist es nicht. Trockene Haut, kleine Unebenheiten oder eingewachsene Haare können das Hautbild stören. Der Schlüssel liegt deshalb nicht (nur) im Rasierer, sondern in der richtigen Vorbereitung: Exfoliation (Peeling).