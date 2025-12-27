In seiner vierten Weihnachtsansprache als Monarch ruft König Charles III. zu Mitgefühl und Versöhnung auf. Zudem erinnert er an die Werte der Kriegsgeneration und würdigt Menschen, die in Notsituationen spontan Mut bewiesen haben.
Vor dem historischen Hintergrund der Lady Chapel in Westminster Abbey wandte sich König Charles III. (77) am ersten Weihnachtsfeiertag mit einer nachdenklichen Botschaft an sein Volk. Seine vierte Weihnachtsansprache als Monarch stand ganz im Zeichen von Zusammenhalt und Versöhnung.