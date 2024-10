Die reichsten Musikerinnen der Welt: Taylor Swift überholt Rihanna

1 Sie sind die beiden reichsten Musikerinnen des Planeten: Rihanna (l.) und Taylor Swift. Foto: getty/Kevin Mazur/WireImage

Die Musikwelt hat eine neue reichste Frau. Taylor Swift hat durch ihren riesigen Erfolg in den letzten Monaten ihre Kollegin Rihanna als reichste Musikerin abgelöst. Swifts geschätztes Vermögen liegt jetzt bei unglaublichen 1,6 Milliarden US-Dollar.











Jetzt ist sie die reichste Musikerin der Welt. Wie das "Forbes"-Magazin am Montag meldete, hat Taylor Swift (34) ihre Kollegin Rihanna (36) überholt und führt die Liste mit einem geschätzten Netto-Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1,46 Milliarden Euro) ab sofort an. Im vergangenen Oktober wurde sie dank ihrer erfolgreichen, weltweiten "The Eras Tour" zum ersten Mal als Milliardärin geführt. Besonders bemerkenswert: Rihanna erlangte ihren Reichtum zu einem großen Prozentsatz auch wegen ihrer Beauty- und Modelinien, Swift hingegen generiert ihre Einnahmen fast ausschließlich durch Platten-Verkäufe, Streaming-Erlöse und ihre Tourneen.