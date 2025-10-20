Die Region schwächelt: Wird Stuttgart zum Problemfall? IHK-Umfrage alarmiert

Die wirtschaftliche Stärke Stuttgarts gerät ins Wanken. Nur noch 23 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Lage als gut. Wo laut IHK die Probleme liegen.
Die Region Stuttgart stand einst sinnbildlich für wirtschaftliche Stärke und industrielle Innovationskraft. Weltmarktführer, bekannte Marken und ein starkes Rückgrat mittelständischer Unternehmen prägten das Bild der schwäbischen Metropole. Diese Zeiten scheinen längst vorbei. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Region Stuttgart spricht von einer „schwierigen Lage“.