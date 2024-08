Die Reaktionen der Schauspieler: Emily in Paris-Cast von Erdbeben überrascht

Während eines Interviews im Zuge der Pressetour für die neue, vierte Staffel der Erfolgsserie "Emily in Paris" wackelte plötzlich der Boden. Ein Erdbeben der Stärke 4,4 in Los Angeles unterbrach das Gespräch mit Hauptdarstellerin Lily Collins (35), Lucas Bravo (36), Philippine Leroy-Beaulieu (61) und Ashley Park (33).

"Das war ein Erdbeben", sagt Bravo, der die Rolle des charmanten Gabriel mimt, als seine Kollegin Ashley Park, spielt Mindy Chen, gerade eine Frage der "InStyle"-Reporter beantwortet. "Ich dachte, du würdest die ganze Zeit an meinen Stuhl treten", antwortet die verwundert. "Ja, es gibt ein Erdbeben", wiederholt sich der 36-Jährige, bevor er hinzufügt: "Es zittert immer noch. Ich möchte aus dem Fenster schauen." Das amerikanische Modemagazin "InStyle", die das Interview aufgenommen hat, veröffentlichte die Situation sogar auf dem offiziellen Instagram-Profil.

Mehr als das Erdbeben erschüttert Umstyling des Hauptcasts

Nachdem das Video des unterbrochenen Interviews ins Netz gestellt wurde, wunderte sich das US-Magazin "People" allerdings vielmehr über die Kopfbedeckung der Schauspieler als über die Erschütterungen des Erdkörpers. In seiner Rolle als Pariser Koch und Schwarm von Hauptakteurin Emily, die Amerikanerin, die in der Serie für ihren Traumjob in einer Marketingagentur in Frankreich nach Europa geht, hatte Lucas Bravo bislang einen sauberen Kurzhaarschnitt getragen. Die Frisur, die angesichts seines Berufs in der Gastronomie angemessen erschien, wurde jetzt zu einem "shaggy" (dt. zotteligen) Wolf Cut. Auch Lily Collins (spielt Emily) trägt nicht mehr ihre charakteristische braune Langhaarmähne, sondern einen kurzen Bob. Die neue Staffel "Emily in Paris" startet am 15. August auf Netflix.