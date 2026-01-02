Die Queen wäre 100 geworden: Royale Jubiläen im Jahr 2026

Das Jahr 2026 hält für Royal-Fans zahlreiche Jubiläen bereit. Queen Elizabeth II. hätte ihren 100. Geburtstag gefeiert, Diana ihren 65. Außerdem begehen zwei royale Paare ein besonderes Ehejubiläum.
Der europäische Hochadel hat im kommenden Jahr allen Grund zum Feiern - aber auch zum Innehalten. 2026 steht ganz im Zeichen royaler Geburtstage und Jubiläen. Das wohl emotionalste Datum: Am 21. April hätte Queen Elizabeth II. ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die britische Monarchin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß und im September 2022 verstarb, bleibt auch Jahre nach ihrem Tod eine Ikone. Ihr Jahrhundert-Geburtstag dürfte im Vereinigten Königreich zweifellos für bewegende Momente sorgen.