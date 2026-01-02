Die Queen wäre 100 geworden: Royale Jubiläen im Jahr 2026

Das Jahr 2026 hält für Royal-Fans zahlreiche Jubiläen bereit. Queen Elizabeth II. hätte ihren 100. Geburtstag gefeiert, Diana ihren 65. Außerdem begehen zwei royale Paare ein besonderes Ehejubiläum.

Der europäische Hochadel hat im kommenden Jahr allen Grund zum Feiern - aber auch zum Innehalten. 2026 steht ganz im Zeichen royaler Geburtstage und Jubiläen. Das wohl emotionalste Datum: Am 21. April hätte Queen Elizabeth II. ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die britische Monarchin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß und im September 2022 verstarb, bleibt auch Jahre nach ihrem Tod eine Ikone. Ihr Jahrhundert-Geburtstag dürfte im Vereinigten Königreich zweifellos für bewegende Momente sorgen.

Nur wenige Tage zuvor, am 9. April, jährt sich der Todestag ihres geliebten Ehemannes Prinz Philip (1921-2021) zum fünften Mal. Der Duke of Edinburgh verstarb 2021 im Alter von 99 Jahren - nur wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag. 73 Jahre lang war er an der Seite der Queen, länger als jeder andere königliche Gemahl in der britischen Geschichte.

Einige Monate später, am 1. Juli, jährt sich der Geburtstag einer anderen unvergessenen Royal-Persönlichkeit: Prinzessin Diana wäre dann 65 Jahre alt geworden. Die tragisch verunglückte "Königin der Herzen" ist bis heute Gegenstand unzähliger Dokumentationen und Bücher. An einem weiteren nachdenklichen Datum dürften vor allem die Niederländer zurückblicken: Prinz Claus, der beliebte Ehemann von Königin Beatrix (87), wäre am 6. September 100 Jahre alt geworden. Er verstarb bereits 2002.

Runder Geburtstag und Hochzeitstag sowie ein Thronjubiläum

Auch Schwedens König Carl XVI. Gustaf steht 2026 im Rampenlicht. Am 30. April feiert er seinen 80. Geburtstag - ein Anlass, der in Stockholm wohl mit den üblichen Festivitäten begangen wird. Der dienstälteste Monarch Europas bestieg den Thron bereits 1973 und ist seit bald 50 Jahren mit Königin Silvia (82) verheiratet - am 19. Juni gibt es somit einen weiteren Grund zu feiern.

Sein norwegischer Kollege König Harald V. (88) darf ebenfalls auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken. Am 17. Januar begeht er sein 35-jähriges Thronjubiläum. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen in den vergangenen Jahren hält der 88-Jährige eisern an seinen Pflichten fest.

Geburtstage im Frühjahr und Herbst

Gleich mehrere Königinnen und Prinzessinnen feiern 2026 halbrunde Geburtstage. Den Anfang macht Prinzessin Marie von Dänemark, die am 6. Februar 50 Jahre alt wird. Die gebürtige Französin ist seit 2008 mit Prinz Joachim (56) verheiratet und lebt mittlerweile mit der Familie in den USA.

Es folgt Königin Máxima der Niederlande: Am 17. Mai feiert die beliebte Monarchin ihren 55. Geburtstag. Im Herbst schließt sich Märtha Louise von Norwegen an, die am 22. September ebenfalls 55 wird. Die Prinzessin sorgte zuletzt mit ihrer umstrittenen Hochzeit mit dem Schamanen Durek Verrett (51) für Schlagzeilen.

Auch Herzogin Meghan hat 2026 einen halbrunden Geburtstag vor sich: Am 4. August wird die Ehefrau von Prinz Harry 45 Jahre alt. Ob die mit ihrer Familie in Kalifornien lebende Meghan diesen Tag im kleinen Kreis oder mit großem Tamtam begeht, bleibt abzuwarten.

Besondere Hochzeitstage für zwei Paare

Gleich zwei royale Paare dürfen 2026 ihr 15-jähriges Ehejubiläum feiern. Am 29. April jährt sich die märchenhafte Traumhochzeit von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) in der Westminster Abbey zum 15. Mal. Die Bilder gingen damals um die Welt und machten Kate endgültig zum Liebling der Briten.

Nur gute zwei Monate später, am 1. Juli, begehen Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène von Monaco (47) ihren kristallenen Hochzeitstag. Die Ehe des monegassischen Fürstenpaares war zwar immer wieder von Gerüchten umgeben, doch nach 15 Jahren scheint das Paar seinen Rhythmus gefunden zu haben.

Belgische Prinzessin wird volljährig

Ein besonderes Datum steht auch für das belgische Königshaus an: Am 16. April feiert Prinzessin Eléonore ihren 18. Geburtstag. Die jüngste Tochter von König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) wird damit volljährig. Ob sie wie ihre ältere Schwester, Kronprinzessin Elisabeth (24), eine militärische Ausbildung absolvieren wird, ist noch nicht bekannt.

Das Jahr 2026 bringt also viele royale Jubiläen - von freudigen Feiern bis zu stillen Gedenkstunden. Die Jubiläen in chronologischer Reihenfolge: