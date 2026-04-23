Die Produktion greift bei "Kampf der RealityAllstars" durch und verdonnert Sam und Georgina zu einer Aussprache. Kate fürchtet, bei einer Versöhnung die weinende Dritte zu sein. Ein Spieleklassiker sorgt derweil für Manipulationsvorwürfe.
Die Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" setzt anders als die normalen Runden im großen Stil auf Cliffhanger. So bekamen die Zuschauer am Ende der letzten Folge einen Neuankömmling nur hinter etlichen Sonnenschirmen verborgen zu sehen. Nun wird die buchstäblich abgeschirmte Person enthüllt. Es ist Elena Miras (33), ihres Zeichens Gewinnerin der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars".