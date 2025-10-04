„Die Politiker*“ in Stuttgart: Viele Worte, wenig Inhalt

Das Textungetüm „Die Politiker*“ handelt von der Sinnentleerung der Wirklichkeit. Jozef Houben inszeniert das Stück mit Stuttgarter Studierenden im Wilhelma-Theater.
Die armen Politiker! Ständig sind sie Zielscheibe des Spotts und der Häme an den Stammtischen dieser Welt. Treten sie in die Öffentlichkeit, fliegt schon mal ein Ei oder eine Tomate. Sie arbeiten viel und ernten Hass, wenn sie ihre Diäten erhöhen. Wenn sie sich prominent verlieben, lästern die Leute. Wenn sie in New York einen Coffee-To-Go im Pappbecher kaufen, erregen sie Shitstürme wegen der Umweltverschmutzung.