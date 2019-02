9 Mister Platzverweis beim VfB: Fernando Meira, der die Meisterschale stemmt, musste sechsmal vorzeitig unter die Dusche. Foto: dpa

Der VfB-Stürmer Mario Gomez musste 33 Jahre alt werden, um wie am Sonntag gegen den SC Freiburg erstmals vom Platz zu fliegen. Das ehrt ihn. Aber da gab es ganz andere Kaliber in der Bundesliga.

Stuttgart - Mario Gomez hat sich mächtig über seinen ersten Platzverweis in der Bundesliga geärgert. Dabei ist es mit 33 Jahren wirklich keine Sünde, erstmals vom Platz so fliegen – so wie der VfB-Stürmer gegen gegen den SC Freiburg. Es gibt da andere Bundesligaspieler, die sich im Gegensatz zu Gomez schämen könnten – weil sie oft den vorzeitigen Weg in die Kabine antreten mussten.

