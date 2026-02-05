Der 333. Leonberger Pferdemarkt startet – unsere tierische Kolumnistin Leonie begleitet die fünfte Jahreszeit am Engelberg gerne wieder mit viel Biss – und großer Klappe.
Alle Jahre wieder wird in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania das Murmeltier Phil am 2. Februar rüde aus seinem Bau gezogen, um zu prognostizieren, ob der Winter noch anhält oder nicht. Und alle Jahre wieder am zweiten Dienstag im Februar findet der Pferdemarkt-Umzug in Leonberg statt. Statt „Und täglich grüßt das Murmeltier“ heißt es deshalb jetzt wieder „Und täglich zieht die Leonie vom Leder“.