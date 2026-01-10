Das große Warten auf "GTA 6" soll im November endlich vorbei sein. Aber es erscheinen 2026 auch viele andere Videospiele, die echte Hits werden könnten.

Neben "Grand Theft Auto VI" gibt es wohl kein anderes Videospiel, dessen Veröffentlichung von so vielen Menschen sehnlichst erwartet wird. Rund 13 Jahre nach dem ersten Release von "GTA 5" soll das Warten auf den Nachfolger des Dauerbrenners in diesem Jahr endlich ein Ende haben. Doch 2026 soll noch viele weitere Spieleperlen bringen. Eine kleine Auswahl...

"Grand Theft Auto VI" Die legendäre "GTA"-Reihe muss man wohl niemandem mehr vorstellen. Wer mit Gaming auch nur das Geringste zu tun hat, hat von den Spielen von Rockstar Games gehört. Im neuesten Teil wird es vorrangig um die Geschichte von Jason Duval und Lucia Caminos gehen. Für die beiden "war schon immer klar, dass sie im Leben schlechte Karten haben. Aber als ein simples krummes Ding schiefläuft, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder", wird die Handlung auf der offiziellen Homepage des Spiels umrissen. Der Vorgänger, "Grand Theft Auto V", wurde erstmals im Jahr 2013 veröffentlicht. Gut 13 Jahre später, am 19. November 2026, soll "GTA 6" endlich seine Premiere feiern. Dann erscheint das Game nach aktuellem Stand für PS5 und Xbox Series X/S.

"Resident Evil Requiem"

Bereits in wenigen Wochen kehrt eine andere ikonische Reihe auf die Bildschirme zurück. Schon seit den 1990er-Jahren lassen Capcoms "Resident Evil"-Games Spielerinnen und Spieler erschaudern. Das Horror-Franchise bekommt mit "Resident Evil Requiem" einen neuen Hauptteil, der am 27. Februar 2026 erscheinen soll. Die Story dreht sich diesmal um die FBI-Analytikerin Grace Ashcroft, deren Weg sich mit dem von Leon S. Kennedy, der Fans schon seit bald zwei Jahrzehnten ein Begriff ist, kreuzt. Das Spiel wird für PC, PS5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

"Control Resonant"

Bedrohliche, paranormale Phänomene fernab der Realität erleben Gamerinnen und Gamer in "Control Resonant". Rund sieben Jahre nach "Control", das im Sommer 2019 veröffentlicht wurde, möchte Remedy Entertainment im Jahr 2026 den Charakter Dylan Faden in den Kampf um Manhattan, dem die Auslöschung droht, schicken. Ein genauer Veröffentlichungstermin für die Mischung aus Action-Abenteuer und Rollenspiel wurde noch nicht mitgeteilt. Der "Control"-Nachfolger wird für PC, PS5, Mac und Xbox Series X/S erscheinen.

"Slay the Spire II"

Einige Jahr hat auch "Slay the Spire" schon auf dem Buckel. Das Indie-Studio Mega Crit Games schickt mit etwas Verspätung voraussichtlich ab März endlich den Nachfolger "Slay the Spire II" ins Rennen. Der erste Teil gilt für viele als der König der sogenannten Roguelike-Deckbuilder. Spielerinnen und Spieler müssen sich nach und nach Kartendecks zusammenstellen und damit Monster bekämpfen. Der zweite Teil hält an diesem Prinzip fest und soll zunächst für PC erscheinen - später wohl auch für Konsolen und Smartphones. Wer bis dahin einen aktuelleren Titel aus dem Genre ausprobieren möchte, ist beispielsweise bei "Monster Train 2" gut aufgehoben, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Mittlerweile gibt es zahlreiche Variationen, die frischen Wind in das Deckbuilder-Genre bringen, darunter etwa das charmante "Cross Blitz".

"Fable"

Vor mehr als 20 Jahren ist der erste "Fable"-Teil erschienen. Die Action-Rollenspiel-Reihe konnte sich schnell eine treue Fangemeinde aufbauen, geriet in der breiten Masse über die Jahre aber etwas in Vergessenheit. Microsoft möchte nach aktuellem Stand ein Reboot des ersten Teils in diesem Jahr für PC und Xbox Series X/S veröffentlichen. Fans wird auf der Xbox-Webseite ein "Neuanfang für ein legendäres Franchise" versprochen.

"Saros"

Das von vielen gefeierte Studio Housemarque wird mit "Saros" am 30. April 2026 seinen neuesten Titel für die PS5 veröffentlichen. Der spirituelle Nachfolger des Hits "Returnal" möchte mit Bullet-Hell-Action, Roguelike-Elementen und einer mysteriösen Sci-Fi-Story in einer sich ständig verändernden Welt punkten. Die Hauptfigur Arjun wird von dem britischen Schauspieler Rahul Kohli (40), unter anderem bekannt aus "Midnight Mass" und "Der Untergang des Hauses Usher", zum Leben erweckt.

"007 First Light"

Auch eine absolute Filmlegende wird in diesem Jahr in einem neuen Game spielbar sein. Die "Hitman"-Macher von IO Interactive haben sich James Bond vorgeknöpft. In "007 First Light" wird eine neue Hintergrundgeschichte zum ikonischen 00-Agenten erzählt. Beschrieben wird diese Bond-Version auf der offiziellen Homepage als "junger, einfallsreicher und manchmal leichtsinniger Rekrut", mit dem Gamerinnen und Gamer das Trainingsprogramm des MI6 durchlaufen und erste Schritte als Spion nachspielen. Am 27. Mai 2026 soll "007 First Light" für PC, PS5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S erscheinen.