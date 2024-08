Die perfekte Kombination: Salma Hayek schickt Grüße aus dem Urlaub - mit grauen Haaren

Von wegen weibliche Hollywoodstars dürfen ihre Alterserscheinungen nicht in der Öffentlichkeit zeigen: Dass dieses Klischee der Vergangenheit angehört, beweist Salma Hayek (57) mit ihrem neuesten Instagram-Post. Die 57-Jährige schickte ihren Followern mit zwei Urlaubsfotos Grüße aus Ibiza. Diese Bilder zeigen sie in einem farbenfrohen, gelben Bikini auf einem Boot.

Sie weiß ihre grauen Haare zu schätzen

Ihre dunklen Haare hat sie zu Zöpfen geflochten, zudem trägt sie eine große Sonnenbrille. So weit, so gewöhnlich: Doch wer auf den Bildern genau hinsieht, erkennt die zarten grauen Strähnen, die sich durch Hayeks Haar ziehen. Diesen Umstand kommentierte sie schlicht mit den Worten: "Gelber Bikini plus graue Haare sind die perfekte Kombination."

Bereits vor einigen Monaten im Juni hatte sie mit mehreren Bikini-Fotos gezeigt, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. In dem Post präsentierte Hayek einen freizügigen Fotovergleich aus den Jahren 1999 und 2020. Die Fotos zeigen die Schauspielerin beide Male in brauner Bademode gekleidet, sie liegt auf der Seite und stützt ihren Kopf mit der Hand, während sie ihren trainierten Bauch zeigt. "Manche Posen werden niemals alt", kommentierte die 57-Jährige ihren Beitrag, für den sie jede Menge Komplimente bekommen hat.

Ihr Schönheitsgeheimnis verriet Hayek vergangenes Jahr im Podcast von Kelly Ripa (53): "Jeder muss seinen Weg finden. Mir fällt es zum Beispiel schwer, mich zum Sport zu motivieren. Aber Meditation ist für mich ein Kinderspiel. Das mache ich jeden Tag - und das tut mir gut." Botox sei für sie übrigens keine Option, wie sie klarstellte.