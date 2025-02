„Die Partei“ und ihr Intimfeind Merz – was darf Satire?

1 Angehörige der „Hintner-Jugend“ werben für „Die Partei“. Foto: IMAGO/Guido Schiefer/IMAGO/Guido Schiefer

Die Partei“ schaffte es jüngst mit einem bösen Wahlwerbespot in die Schlagzeilen. Was steckt hinter der Spaßtruppe, die mit der Satire-Zeitschrift „Titanic“ verbandelt ist und den CDU-Chef hasst?











„Die Partei“ hat jüngst mit einem Wahlwerbespot das umstrittene Abstimmungsverhalten von Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Jahr 1997 zum Thema Vergewaltigung in der Ehe thematisiert und es damit in die Medien geschafft. Was steckt hinter der „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“?