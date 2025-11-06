Die Original-Besetzung kehrt zurück: Dreharbeiten zum Scrubs-Revival haben begonnen

Am 25. Februar 2026 starten die neuen Folgen von "Scrubs" auf dem US-Sender ABC. Die Dreharbeiten dazu sind bereits in vollem Gange. In einem Instagram-Video melden sich die Mitglieder der Original-Besetzung jetzt direkt vom Set.
16 Jahre nach dem Ende von "Scrubs - Die Anfänger" wurde dieses Jahr ein Revival angekündigt. Zum Start der Dreharbeiten hat der offizielle Instagram-Account der Serie jetzt ein Video veröffentlicht. Darin feiern die Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke und Judy Reyes den Produktionsstart. Robert Maschio und Phill Lewis, die ebenfalls wieder mit dabei sind, melden sich ebenfalls vom Set.