Die Original-Besetzung kehrt zurück: Dreharbeiten zum Scrubs-Revival haben begonnen

Am 25. Februar 2026 starten die neuen Folgen von "Scrubs" auf dem US-Sender ABC. Die Dreharbeiten dazu sind bereits in vollem Gange. In einem Instagram-Video melden sich die Mitglieder der Original-Besetzung jetzt direkt vom Set.

16 Jahre nach dem Ende von "Scrubs - Die Anfänger" wurde dieses Jahr ein Revival angekündigt. Zum Start der Dreharbeiten hat der offizielle Instagram-Account der Serie jetzt ein Video veröffentlicht. Darin feiern die Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke und Judy Reyes den Produktionsstart. Robert Maschio und Phill Lewis, die ebenfalls wieder mit dabei sind, melden sich ebenfalls vom Set.

Nachdem die Stars jahrelang über ihren Wunsch einer Neuauflage gesprochen haben, teilte der US-Sender ABC im Juli 2025 offiziell mit, dass "Scrubs" neue Episoden bekommen wird. Vor wenigen Wochen musste die Show jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Tim Hobert trat wegen kreativer Differenzen als Co-Showrunner zurück. Aseem Batra übernahm die Leitung und ist nun alleinige Showrunnerin. Der Wechsel soll den Start der Serie jedoch nicht gefährden.

Serienstart steht schon fest

Das "Scrubs"-Revival startet bereits am 25. Februar 2026 mit einer Doppelfolge beim US-Sender ABC. Im Anschluss wird wöchentlich eine neue Episode ausgestrahlt. Insgesamt soll die zehnte Staffel aus neun Folgen bestehen.

Serien-Revivals sind der aktuelle Trend in Hollywood. Auch die Kultserie "Malcolm mittendrin" wird bald zurückkehren. Das Revival besteht aus vier Episoden. Ein genaues Startdatum steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Die neuen Folgen werden jedoch 2026 exklusiv auf Disney+ ausgestrahlt.