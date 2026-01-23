Die Opfer verdienen Respekt: Prinz Harry attackiert Trump wegen Afghanistan-Aussagen

Nach umstrittenen Äußerungen des US-Präsidenten zur NATO meldet sich ein prominenter Veteran zu Wort: Prinz Harry diente selbst zweimal in Afghanistan und verlor dort Freunde.
In der Welt der Royals gilt eigentlich ein eisernes Gesetz: Bloß nicht in die Politik einmischen! Doch wenn es um die Ehre seiner Kameraden geht, kennt Prinz Harry (41) offenbar keine Zurückhaltung mehr: Der Herzog von Sussex hat sich am Freitag ungewohnt deutlich in die aktuelle politische Debatte um jüngste Äußerungen Donald Trumps (79) eingeschaltet.