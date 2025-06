Am Mittwoch eröffnen die Beatsteaks mit ihrem Konzert in der Freilichtbühne Killesberg die Open-Air-Konzert-Saison. Diese Acts spielen in den kommenden Wochen unter freiem Himmel.

In den nächsten Monaten gibt’s Livemusik wieder vermehrt unter freiem Himmel. Für einige der Konzerte gibt es noch Tickets – wir geben einen Überblick.

Freilichtbühne Killesberg

Die Freilichtbühne befindet sich mitten im Höhenpark. Foto: Max Kovalenko

Mit dem Konzert der Beatsteaks startet die Freilichtbühne am Killesberg am Mittwoch in die Open-Air-Saison. Mitten im Höhenpark Killesberg gelegen, punktet die Bühne mit ihrer besonderen Atmosphäre. Auf das Konzert der Beatsteaks, folgen Ronan Keating, das Patti Smith Quartet, Samu Haber, Giovanni Zarrella und viele mehr.

Jazz Open

Jazz Open auf dem Schlossplatz Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Jazz, Soul, Blues, Pop: Auch in diesem Jahr bieten die Jazz Open auf dem Schlossplatz und in weiteren Locations in der Stadt Konzerte von nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Das Festival geht vom 2. bis 13. Juli. Mit dabei ist diesmal unter anderem Kylie Minogue, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre und Lionel Richie.

Kessel Festival

Das Kessel Festival findet an zwei Tagen auf dem Wasen statt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Am 4. und 5. Juli findet auf dem Cannstatter Wasen das Kessel Festival statt. Das Line-up kann sich sehen lassen: Kontra K, Deichkind, Ski Aggu, Paula Hartmann, Max Herre & Joy Denalane. Außerdem gibt’s ein buntes Rahmenprogramm aus Kleidertauschparty, Comedy, Übermorgen Markt und Kreativstationen für Kinder.

Wasen-Open-Airs

Open Airs auf dem Wasen Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Cannstatter Wasen wird im Sommer zur Konzertarena. Auf das Kessel Festival folgen Konzerte von Neil Young, Iron Maiden und Cro.

Renitenz Open Air

Das Renitenz Theater lädt vom 30. Juli bis zum 10. August in den Rosengarten des Hospitalhofs ein. Das Renitenz Open Air geht los mit dem Auftritt von Michael Krebs, es folgen Jakob Heymann, Anna Mabo & Band und viele mehr. Wenn’s regnet zieht die Veranstaltung ins Theater.

Umsonst & Draußen

Das alternative Festival findet in Vaihingen statt. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Ebenfalls etwas kleiner und gemütlicher geht’s beim Umsonst & Draußen vom 8. bis zum 10. August zu. In Stuttgart-Vaihingen auf dem Festplatz Krehlstraße stehen junge Bands und alte Hasen auf der Bühne – aus der Region und darüber hinaus. Mit dabei sind etwa Alexis Dalas, Kiosk und Bobby Sayyar. Fester Bestandteil des Festivals sind außerdem die Infostände von politischen, kulturellen Gruppen und Initiativen, sowie ein kleines Programm für Kinder.

