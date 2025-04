Die offene Landeshauptstadt: Stuttgart ist eröffnet

1 Der Stuttgarter Schlossplatz präsentiert sich wie ein frisch angelegtes Gartenschaugelände. Foto: imago/Ralph Peters

Wohin man schaut: Stuttgart öffnet sich. Das hat viel mit dem Frühling zu tun. Gelegenheit, auch an Offenheit in weiterem Sinnen zu erinnern – an Weltoffenheit, die die Größe einer Großstadt ausmacht. Ein Kommentar von Jan Sellner.











Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? In diesen Tagen reiht sich eine Eröffnung an die andere! Überall in der Stadt gehen Türen auf, werden Schlösser aufgesperrt und Abdeckplanen abgenommen. Stuttgart reckt sich und streckt sich und macht sich frisch, wie nach einem langen Schlaf.