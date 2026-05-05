Die Odyssee: Neuer Trailer zeigt Zyklop und bösen Robert Pattinson

Mit einem Zyklopen, einem treuen Hund und einem diabolischen Robert Pattinson: Christopher Nolan enthüllt den ersten langen Trailer zu seinem Epos "Die Odyssee" mit Matt Damon.
Nach ein paar kürzeren Teasern, die eher die Atmosphäre als die Story zeigten: Der erste ausführliche Trailer zu "Die Odyssee" ist da. Regisseur Christopher Nolan (55) stellte den Clip am Montag in "The Late Show with Stephen Colbert" vor. Der Trailer beginnt mit einem langbärtigen Matt Damon als Odysseus. Er ist auf einer Insel gestrandet. Charlize Theron fragt ihn als Zauberin, an was er sich erinnert.