Die Odyssee: Neuer Trailer zeigt Zyklop und bösen Robert Pattinson

Mit einem Zyklopen, einem treuen Hund und einem diabolischen Robert Pattinson: Christopher Nolan enthüllt den ersten langen Trailer zu seinem Epos "Die Odyssee" mit Matt Damon.

Nach ein paar kürzeren Teasern, die eher die Atmosphäre als die Story zeigten: Der erste ausführliche Trailer zu "Die Odyssee" ist da. Regisseur Christopher Nolan (55) stellte den Clip am Montag in "The Late Show with Stephen Colbert" vor. Der Trailer beginnt mit einem langbärtigen Matt Damon als Odysseus. Er ist auf einer Insel gestrandet. Charlize Theron fragt ihn als Zauberin, an was er sich erinnert.

Odysseus nennt seine Frau und seinen Sohn, die wir beide schlaglichtartig zu sehen bekommen. Verkörpert werden sie von Anne Hathaway und Tom Holland. Dann erinnert sich Odysseus an den Krieg um Troja. Das berühmte, von ihm erfundene Trojanische Pferd taucht vor seinem inneren Auge auf, begleitet von spektakulären Schlachtszenen.

Zyklop, Hund und diabolischer Robert Pattinson

Wie man es aus Homers "Odyssee" kennt, belagert eine Horde von Freiern Odysseus' "Witwe" Penelope. Sie wollen sie heiraten, um die Macht über Ithaka zu erlangen. Der von Robert Pattinson gespielte Antinoos tut sich hier besonders fies hervor. Er versucht Penelope und Sohn Telemachos auszureden, dass Odysseus noch leben könnte.

Im ersten Teaser war der Zyklop Polyphem nur schemenhaft aus der Ferne zu sehen. Der neue Teaser zeigt den einäugigen Riesen in voller schauriger Pracht. Die Helden um Odysseus kämpfen in dem Clip außerdem gegen Krieger, die zwar nicht so riesig wie der Zyklop sind, aber doch übermenschlich groß.

Neben den düsteren Schlachtszenen taucht auch Odysseus' treuer Vierbeiner Argos auf, zunächst als Welpe, dann als alter Hund. Er ist der erste, der in der "Odyssee" den heimgekehrten Odysseus erkennt.

Christopher Nolan erzählte bei Stephen Colbert, dass "Die Odyssee" das herausforderndste Werk seiner Karriere sei. Er drehte schließlich nicht im Studio, sondern an echten Schauplätzen. "Die Odyssee" ist der erste große Kinofilm, der komplett im Imax-Verfahren gedreht wurde. Als Kinostart in Deutschland ist der 16. Juli 2026 vorgesehen.