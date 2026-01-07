Die Notärztin: Zweite Staffel startet Ende Februar in der ARD

Zurück im Rettungseinsatz: Ende Februar zeigt die ARD neue Folgen der erfolgreichen Serie "Die Notärztin". Sabrina Amali schlüpft erneut in die Rolle der Notfallmedizinerin Dr. Nina Haddad.

Blaulicht, Adrenalin und Teamgeist: Ab Ende Februar 2026 zeigt die ARD neue Folgen der erfolgreichen Serie "Die Notärztin". Sabrina Amali (34) schlüpft erneut in die Rolle der Dr. Nina Haddad und führt das Publikum wieder mitten hinein in den turbulenten Alltag einer Notfallmedizinerin. Der genaue Starttermin steht noch aus, wird aber zeitnah von der ARD bekannt gegeben. Insgesamt gibt es 13 neue Folgen.

Die Handlung spielt wieder an der Mannheimer Feuerwache III, wo Nina Haddad Seite an Seite mit ihren Kolleginnen und Kollegen jeden Tag aufs Neue gegen die Zeit kämpft. Gedreht wurde sowohl in Berlin als auch in Mannheim - eine Kombination, die der Serie ihre authentische Atmosphäre verleiht.

Das Team ist komplett zurück

Nicht nur Sabrina Amali steht wieder vor der Kamera. Das komplette Ensemble der ersten Staffel ist erneut mit dabei: Paul Zichner verkörpert weiterhin Notfallsanitäter Paul Raue, Max Hemmersdorfer schlüpft in die Rolle des Feuerwehrmanns Markus Probst. Mark Zak gibt einmal mehr Brandmeister Piotr Rogosa, während Anna Schimrigk als Feuerwehrfrau Billy Johannes zu sehen ist.

Johannes Kienast komplettiert das Team als Wachleiter Patrick Köster. Die Chemie zwischen den Darstellern war bereits in Staffel eins ein Erfolgsgarant - und genau diese Dynamik soll auch in den neuen Folgen wieder zum Tragen kommen.

Jede Schicht bringt neue Dramen

Inhaltlich verspricht die zweite Staffel wieder jede Menge Spannung und emotionale Momente. Das Team der Feuerwache III wird mit den unterschiedlichsten Einsätzen konfrontiert: Von Massenkarambolagen über gefährliche Autorennen bis hin zu dramatischen Rettungsaktionen an Baukränen. Auch verunglückte Teenager gehören zu den Fällen, die schnelles Handeln und kühle Nerven erfordern.

Dabei zeigt die Serie, was Notfallmedizin wirklich bedeutet: In Sekundenschnelle richtige Entscheidungen treffen, Leben retten und gleichzeitig den enormen psychischen Druck aushalten. Jede Schicht ist anders, jeder Einsatz bringt neue Herausforderungen mit sich.