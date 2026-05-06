Fola Dada lebt in Stuttgart, doch ihrer Heimat Korntal bleibt sie treu verbunden. Am Sonntag steht die 48-Jährige als Nina Simone auf der Bühne der Stadthalle. Was bedeutet das für sie?
Fola Dada ist ein Tausendsassa: Die 48-Jährige singt als Solistin und in Bands, sie komponiert, unterrichtet Gesang und lehrt als Hochschuldozentin – und schauspielert gern mal. Zurzeit steht die renommierte, preisgekrönte Künstlerin aus Stuttgart unter anderem als Nina Simone auf den Bühnen des Landes, als die US-amerikanische Sängerin, Pianistin und Bürgerrechtsaktivistin, die als „Diva des Jazz“ gilt. An diesem Sonntag, 10. Mai, ist Fola Dada mit „Die Nina Simone Story“ in ihrer alten Heimat Korntal zu erleben.