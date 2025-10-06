Die Nibelungen - Kampf der Königreiche: RTL+ gibt Startdatum bekannt

Die Serie "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" startet am 6. November. Alle sechs Episoden stehen dann auf RTL+ zum Abruf bereit. Die Hauptrollen übernehmen unter anderem Jannis Niewöhner, Gijs Naber und Lilja van der Zwaag.

RTL+ hat für das Serien-Event "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" ein Startdatum bekannt gegeben. Am 6. November stehen alle sechs Episoden der Show zum Abruf bereit, wie der Sender bekannt gibt. Die Hauptrollen übernehmen Jannis Niewöhner (33), Gijs Naber (45), Lilja van der Zwaag (29), Dominic Marcus Singer (25) und Rosalinde Mynster (35).

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland, über die Adaption der Sage: "'Die Nibelungen - Kampf der Königreiche' ist keine klassische Heldensage, sondern ein packendes Epos über Loyalität, Stolz und den schmalen Grat zwischen Liebe und Zerstörung. Visuell atemberaubend, emotional tief und erzählt mit cineastischer Wucht."

Darum geht's in der Serie

Die Show erzählt die Geschichte von Kriemhild (Lilja van der Zwaag), die als Königstochter in einer Welt aufwächst, in der ihr Schicksal längst beschlossen scheint. Mit dem Erscheinen des mysteriösen Kriegers Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) gerät alles aus den Fugen. Er ist stark, schön und gefährlich - und ins Wanken geraten nicht nur Kriemhilds Gefühle, sondern das ganze Reich. Zwischen ihnen steht der schweigsame Waffenmeister Hagen von Tronje (Gijs Naber). Er ist heimlich in Kriemhild verliebt, doch aus Pflicht wird Verzicht - und aus Verzicht wird Verrat.

Die Serie ist eine Produktion der Constantin Film in Zusammenarbeit mit RTL+. Philipp Stennert (50) und Cyrill Boss (50) sind für die Regie verantwortlich. Die beiden haben zusammen mit Doron Wisotzky (45) die Drehbücher geschrieben, basierend auf Wolfgang Hohlbeins (72) Roman "Hagen von Tronje".