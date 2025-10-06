Die Nibelungen - Kampf der Königreiche: RTL+ gibt Startdatum bekannt

Die Serie "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" startet am 6. November. Alle sechs Episoden stehen dann auf RTL+ zum Abruf bereit. Die Hauptrollen übernehmen unter anderem Jannis Niewöhner, Gijs Naber und Lilja van der Zwaag.
RTL+ hat für das Serien-Event "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" ein Startdatum bekannt gegeben. Am 6. November stehen alle sechs Episoden der Show zum Abruf bereit, wie der Sender bekannt gibt. Die Hauptrollen übernehmen Jannis Niewöhner (33), Gijs Naber (45), Lilja van der Zwaag (29), Dominic Marcus Singer (25) und Rosalinde Mynster (35).