Die neue Saison im Schloss Ludwigsburg: Zwischen Technokönig und Sinfonieorchester

Die Scheinwerfer der Weltbühne scheinen im Jahr 2025 wieder auf das Ludwigsburger Schloss. In der neuen Saison 2025 stehen stadt-, land- und weltbekannte Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen der barocken Sehenswürdigkeit. Neben Grammy-Preisträgerin Anne-Sophie Mutter treten etwa auch Rap-Legende Sido und Technokönig Carl Cox im Schlosshof auf.

Auf vielen weiteren Auftritten und Ausstellungen gibt es zudem Kernerinnerungen für alle Altersklassen und zu allen Preisen. Das Wichtigste zum Schlossprogramm, Festspielen und Konzerten finden Sie hier gesammelt – mit einem Geheimtipp vom Schlossleiter ganz am Ende.

Aktuelle Ausstellungen und Hochzeitshotspot

Noch bis zum 27. April läuft im Schloss die Ausstellung „Faszination Lego“, mit Reliquien und Eigenkreationen aus der Bausteinwelt. 17 000 Besuchende haben sich die Ulmer und Ludwigsburger Legokunstwerke schon angesehen. Neu im Schloss sind die Fotospots. Bei Rundführungen darf man seit diesem Jahr an bestimmten Punkten fotografieren und filmen, beispielsweise im prunkvollen Gardesaal – ein lockendes Angebot für angehende Influencer. Früher war das Fotografieren verboten.

Für Hochzeitspaare gibt es auch Neuigkeiten: In insgesamt drei verschiedenen Locations können sich Paare katholisch, evangelisch und standesamtlich trauen lassen. Im bereits erwähnten Gardesaal finden bis zu 94 Gäste Platz. Mit den neuen Angeboten reagiert die Schlossverwaltung auf die hohe Nachfrage: 825 Paare ließen 2024 ihre Hochzeitsfotos im Schloss schießen, Tendenz steigend. Die passende klassische Festmusik liefern die Schlossfestspiele.

Der Bär steppt bei den Schlossfestspielen und KSK Music Open

Trotz Sparmaßnahmen der Stadt kann das Musikangebot voll stattfinden – und wird sogar noch ausgebaut. Mehr als 20 Vorstellungen spielen in der barocken Kulisse. Höhepunkt und Neuheit sind die Open-Air-Konzerte im Schlosshof. In einem präsentiert die Grammy-Gewinnerin Anne-Sophie Mutter Klassiker der Filmmusik, zum Beispiel aus „Star Wars“ oder „Indiana Jones“. Das Royal Philharmonic Orchestra entführt in eine „Spanische Nacht“, anschließend sorgt das Musikfeuerwerk für Faszination.

Viele weitere Angebote von Kunstlied über Streicherquartett bis Oper führen durch die Musikgeschichte. Eine weitere Neuheit: das Schloss Favorit wird „wachgeküsst“, wie es Geschäftsführer Johannes Ernst formuliert. Erstmals spielen die Preisträgerinnen und Preisträger des renovierten ARD-Musikwettbewerbs im ehemaligen Jagdschlösschen. Wer keine Tickets für das Konzert bekommt, hat am 25. Juli im Favoritepark noch mal die Chance, das preistragende Alinde Quintett kostenlos zu hören. Kunstinteressierte Schülerinnen und Studenten zahlen für alle Veranstaltungen nur bis zu 15 Euro. Außer Klassik hat das Schloss aber auch noch mehr musikalisches Angebot.

Sido, Rap und Techno

Zum 15. Mal finden die KSK Music Open statt und bringen Weltstars in den Schlosshof. Auftreten werden der Singer-Songwriter Johannes Oerding, die Kinderrockband Heavy Saurus, die Alternative-Rockband The Smashing Pumpkins, der Starrapper Sido sowie die Rapper Rin und Schmyt mit „No Phones Allowed“. Vor dem Konzert der beiden Rapper werden alle Handykameras abgeklebt, um den „Fokus auf Musik, Kunst und Emotionen“ zu setzen, so der Künstler Rin.

Für 90er-Fans gibt es einen ganzen Konzerttag mit Loona, Mr. President, Captain Jack und Culture Beat. Techno-Enthusiasten kommen am 6. September im Schloss auf ihre Kosten. Bei einer maßgefertigter Lichtshow spielt der „König des Techno“ Carl Cox ein Live-Set. An dem Tag stehen zudem die Teenage Mutants, Pappenheimer, Klaudia Gawlas und Chris Liebing am Pult.

Café Schlosswache und der Geheimtipp für echte Ludwigsburger

Essensangebote zur Stärkung findet man im neugestalteten Café Schlosswache. Das Team der Jucker-Farm übernimmt die Location. Seit Neuestem wird dort der Fokus auf eine deutsche Spezialität gelegt: dem Pfannkuchen. Süß, salzig, saisonal oder in der Suppe, all das kann man in dem Café probieren.

Zum Schluss noch der versprochene Geheimtipp von Schlossleiter Stephan Hurst: Im Frühling und Sommer wird die Nordterrasse mit ihrer herrlichen Aussicht für die Öffentlichkeit geöffnet. An warmen Tagen kann man dort bis 22 Uhr Wein trinken und picknicken – mit hervorragendem Blick auf den Schlossgarten. Besonders zu empfehlen ist hier ein Glas regionalen Secco bei rot-glühendem Sonnenuntergang. Cheers!