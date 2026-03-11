Die Neue im «Tatort» Dortmund: Sophia Burtscher wird neue Tatort-Kommissarin in Dortmund

In der jüngsten Folge der Dortmunder «Tatort» ermittelte Stefanie Reinsperger zum letzten Mal als Rosa Herzog. Wer folgt ihr nun an der Seite von Peter Faber? Der WDR lüftet das Geheimnis.
Dortmund - Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder "Tatort". Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge "Blut und Wasser" (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit.