1 Degerlochs Bezirksvorsteher Colyn Heinze (r.) und einige der Engagierten für „Die neue ­Agnes“ Foto: Friedl

Mit sommerlichen Aktivitäten soll der mitten in Degerloch liegende Agnes-Kneher-Platz bespielt werden für kulturelle und gesellschaftliche Begegnungen.











Fiffi, Bello und Co. samt dazugehörender Menschen haben sichtlich Freude am grünen Auslaufplatz und Hunde-Treffpunkt mitten in Degerloch: dem Agnes-Kneher-Platz. Und für die Kinder gibt es dort auf dem Asphaltweg bunte Vorlagen für diverse Hüpfspiele. In den Sommerwochen aber bekommen sie in Sachen Nutzung noch etwas Konkurrenz.