Die nackte Kanone startet im Kino: Pamela Anderson und Liam Neeson auf Kuschelkurs

Zärtliche Gesten und strahlende Gesichter: Bei der Londoner Premiere ihres gemeinsamen Films "Die nackte Kanone" sorgten Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) für jede Menge Aufsehen. Am Dienstag ließ die "Baywatch"-Legende im Cineworld am berühmten Leicester Square keinen Zweifel daran, wie gut sie sich mit ihrem Co-Star versteht. Während die Fotografen ihre Kameras auf das Duo richteten, legte Anderson zärtlich ihre Hand auf Neesons Brust und drückte ihm spontan einen Kuss auf die Wange.

Der Schauspieler, elegant in grauem Anzug und schwarzem Hemd gekleidet, erwiderte die liebevolle Geste mit einem Lächeln und umarmte seine Filmpartnerin herzlich. Anderson strahlte in einem tief violetten, trägerlosen Rodarte-Kleid mit dramatischer Schleppe, ihre blonde Bob-Frisur perfekt in Locken gelegt. Wie gewohnt verzichtete die kanadische Schauspielerin bei ihrem Auftritt komplett auf Make-up.

Liam Neeson: "Ich bin wie verrückt in sie verliebt"

Bereits im Oktober hatte Neeson gegenüber "People" ein überraschendes Geständnis abgelegt: "Ich bin zunächst einmal wie verrückt in Pamela verliebt. Sie ist einfach großartig in der Zusammenarbeit." Der "96 Hours"-Star schwärmte weiter: "Ich kann sie nicht genug loben, um ehrlich zu sein. Sie kommt einfach zur Arbeit, ist witzig und extrem einfach zu handhaben. Sie hat kein riesiges Ego."

Anderson revanchierte sich mit ebenso warmen Worten. "Er ist der perfekte Gentleman", sagte sie dem Magazin. "Er bringt das Beste in einem hervor - mit Respekt, Freundlichkeit und seiner Erfahrung. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten."

Kleine Aufmerksamkeiten am Set

Die gegenseitige Wertschätzung zeigten die beiden auch während der Dreharbeiten durch vertraute Gesten. Anderson überraschte Neeson regelmäßig mit selbstgebackenem Brot und Keksen, die sie in seinem Trailer hinterließ. Im Gegenzug kümmerte sich der Schauspieler liebevoll um seine Kollegin: "Er hat mich aufrichtig umsorgt - mir seinen Mantel um die Schultern gelegt, wenn mir kalt war", erzählte Anderson.

"Ich denke, ich habe in Liam einen Freund fürs Leben gefunden", erklärte sie "Entertainment Weekly". "Wir haben definitiv eine Verbindung, die sehr aufrichtig und sehr liebevoll ist. Er ist ein guter Mann." In "Die nackte Kanone" spielt Anderson die verführerische Beth, eine Nachtclub-Sängerin, die dem mysteriösen Tod ihres Bruders auf den Grund geht. Neeson übernimmt die Rolle des Frank Drebin Jr., Sohn des ursprünglich von Leslie Nielsen (1926-2010) verkörperten Polizeidetektivs. Der Film kommt am 31. Juli in die deutschen Kinos.

Kein neues Hollywood-Traumpaar

Trotz der spürbaren Chemie zwischen Pamela Anderson und Liam Neeson wird aus den beiden wohl kein neues Hollywood-Traumpaar. Neeson, der mit Schauspielerin Natasha Richardson (1963-2009) verheiratet war, bevor sie bei einem Skiunfall ums Leben kam, sagte zwar kürzlich in einem Interview, er habe den Verlust überwunden - doch von einer neuen Liebe ist keine Rede. Anderson hingegen, die bereits mehrfach verheiratet war, erklärte 2023 in ihrer Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte": "Ich habe genug von Männern. Es ist für mich unmöglich, mit jemand anderem zusammen zu sein."