Schauspieler Mario Adorf und seine Ehefrau Monique Faye trauern um Brigitte Bardot. Der französische Filmstar machte die beiden vor vielen Jahren miteinander bekannt.
Brigitte Bardot ist mit 91 Jahren am Sonntag in Saint-Tropez, Südfrankreich, gestorben. Die Stiftung der französischen Filmlegende bestätigte ihren Tod. Für Mario Adorf (95) bedeutet dieser Verlust weit mehr als das Ende einer Ära - er verliert eine Frau, der er persönlich viel verdankt. Denn ohne Bardot hätte der deutsche Schauspielstar seine große Liebe Monique Faye vielleicht nicht getroffen. Sie machte die beiden miteinander bekannt, wie Adorf der "Bild"-Zeitung sagt.