Schauspieler Mario Adorf und seine Ehefrau Monique Faye trauern um Brigitte Bardot. Der französische Filmstar machte die beiden vor vielen Jahren miteinander bekannt.

Brigitte Bardot ist mit 91 Jahren am Sonntag in Saint-Tropez, Südfrankreich, gestorben. Die Stiftung der französischen Filmlegende bestätigte ihren Tod. Für Mario Adorf (95) bedeutet dieser Verlust weit mehr als das Ende einer Ära - er verliert eine Frau, der er persönlich viel verdankt. Denn ohne Bardot hätte der deutsche Schauspielstar seine große Liebe Monique Faye vielleicht nicht getroffen. Sie machte die beiden miteinander bekannt, wie Adorf der "Bild"-Zeitung sagt.

Mario Adorf: "Die Nachricht macht meine Frau und mich sehr betroffen" "Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint-Tropez stammt. Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden", so der Schauspieler. Er erinnert sich an fröhliche gemeinsame Zeiten: "Wir haben in den 60er- und 70er-Jahren viele gemeinsame Stunden und Feste verbracht, speziell während ihrer Zeit mit Gunter Sachs [1932-2011, Bardots Ehemann, Red.], der ebenfalls ein guter Freund war. Die Nachricht macht meine Frau und mich sehr betroffen", teilt er auch im Namen von Monique Faye mit.

Erstmals trafen sich Adorf und Faye 1968 am Rande von Dreharbeiten in Spanien. Faye arbeitete zeitweise als Lichtdouble für den Weltstar Bardot, der zu den meistfotografierten Frauen seiner Zeit gehörte. Doch die beiden waren auch Freundinnen.

Die große Liebe begann in Rom

"Das eigentliche Kennenlernen fand dann ein paar Monate später in Rom statt", erzählte Adorf seine Liebesgeschichte im Interview mit dem Boulevardblatt anlässlich seines 95. Geburtstages im September. "Die Bardot drehte dort, Monique begleitete sie. Sie rief mich an, ob wir uns abends treffen wollten. Die Bardot hatte sich an mich erinnert, weil ich in Spanien so großzügig war und für alle Champagner ausgab. Die meisten anderen Schauspieler waren geizig."

In Rom habe es dann zwischen Monique und Mario gefunkt. Nach "17 Jahren Hin und Her" heirateten die beiden 1985 "und waren nie mehr getrennt" - nicht mal bei Dreharbeiten. Die Sommer verbringen sie seither gemeinsam in ihrem Haus in Südfrankreich - unweit von Bardots legendärem Anwesen "La Madrague".

Der persönliche Kontakt zu Bardot war dennoch zuletzt abgerissen. "Sie hat sich komplett zurückgezogen und lebt nur noch für ihre Tiere. Aber wir haben denselben Friseur, die Bardot und ich", erzählte Mario Adorf noch im Herbst über den einstigen Weltstar.