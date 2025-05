In Cannes spricht Jennifer Lawrence anlässlich ihres neuen Films "Die, My Love" über ihre Erfahrungen mit dem Wochenbett und der Mutterschaft.

Jennifer Lawrence (34) hat in Cannes ihren neuen Film "Die, My Love" vorgestellt und über ihre eigenen Erfahrungen mit der Mutterschaft und dem Wochenbett gesprochen.

In dem Thriller spielt Lawrence eine frischgebackene Mutter, die mit einer Psychose kämpft, nachdem sie eine Wochenbettdepressionen entwickelt hat. Die Story basiert auf dem 2017 erschienenem Roman von Ariana Harwicz. Lawrence drehte den Film, kurz nachdem sie selbst ihr erstes Kind von Ehemann Cooke Maroney (40) auf die Welt gebracht hatte und schon wieder mit ihrem zweiten Kind schwanger war.

"Man fühlt sich wie ein Alien"

"Ich hatte gerade mein erstes Kind bekommen", berichtet Lawrence auf der Pressekonferenz laut "Variety" und beschreibt die Phase des Wochenbetts als "extrem isolierend." Ihre Filmfigur hätte nach einem Umzug keine Gemeinschaft und keine Freunde, erklärt Lawrence. "Aber die Wahrheit ist, dass extreme Angstzustände und extreme Depressionen isolierend sind, egal wo man ist. Man fühlt sich wie ein Alien."

Selbst Kinder zu bekommen, verändert das ganze Leben, erzählt Lawrence aus eigener Erfahrung: "Es ist brutal und es ist unglaublich." Auch beruflich scheinen sich die Muttergefühle auf sie auszuwirken: "Ich meine, ich wusste nicht, dass ich so viel fühlen kann und mein Job hat viel mit Gefühlen zu tun." Die Kinder hätten sie kreativ verändert, so die Schauspielerin weiter: "Ich kann es nur empfehlen, Kinder zu haben, wenn man Schauspieler werden will."

Pattinson über Vaterschaft und Beziehung

Lawrence Ehemann wird in dem Film von Robert Pattinson dargestellt, der letztes Jahr ebenfalls Vater geworden ist. Er findet es als Mann "unglaublich schwierig, herauszufinden, welche Rolle man in der Beziehung danach spielt." Seine Figur würde in dem Film einfach hoffen, "dass die Beziehung wieder zu dem wird, was sie einmal war", so Pattinson. Er bekam im März letzten Jahres mit seiner Partnerin Suki Waterhouse (33) seine erste Tochter.