Esther Sedlaczek begleitet für die ARD die größte Fußball-WM der Geschichte. Im Interview spricht sie über Reisen, Familie, Politik - und ihre Zusammenarbeit mit Bastian Schweinsteiger.
Drei Länder, elf Städte, 104 Spiele - die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird das größte Turnier der Geschichte. Mittendrin: Esther Sedlaczek (40). Die ARD-Moderatorin reist mit dem deutschen TV-Team in die Stadien und moderiert gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger (41) vom Spielfeldrand.