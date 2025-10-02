Moderatorin Aminata Belli engagiert sich an der Seite der Aktion Mensch gegen Mobbing. Im Interview spricht sie über das Schweigen der Betroffenen, konkrete Hilfen und ihre eigenen Erfahrungen.
Knapp die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland ist von Mobbing betroffen - doch rund 80 Prozent der Betroffenen schweigen aus Angst, Scham oder Hoffnungslosigkeit. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Befragung, die die Aktion Mensch anlässlich ihrer neuen Kampagne #SagtNichtNichts gegen Mobbing und Ausgrenzung durchgeführt hat.