Amira Alys Söhne sind zwar erst vier und fünf Jahre alt, doch in Sachen Mode haben sie schon ihren eigenen Kopf. "Da habe ich inzwischen kaum noch Mitspracherecht", erzählt die Moderatorin bei einem Shopping-Event in Berlin.
Hausbau, Umzug, Kinder und Job - Amira Aly (32) hat aktuell alle Hände voll zu tun. Kurz nach ihrer TV-Premiere mit ihrem Partner Christian Düren (35) und der gemeinsamen Show "Deutschlands dümmster Promi" besuchte die 32-Jährige das 15-jährige Jubiläumsevent von Designer Outlet Berlin.