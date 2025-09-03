Amira Alys Söhne sind zwar erst vier und fünf Jahre alt, doch in Sachen Mode haben sie schon ihren eigenen Kopf. "Da habe ich inzwischen kaum noch Mitspracherecht", erzählt die Moderatorin bei einem Shopping-Event in Berlin.

Hausbau, Umzug, Kinder und Job - Amira Aly (32) hat aktuell alle Hände voll zu tun. Kurz nach ihrer TV-Premiere mit ihrem Partner Christian Düren (35) und der gemeinsamen Show "Deutschlands dümmster Promi" besuchte die 32-Jährige das 15-jährige Jubiläumsevent von Designer Outlet Berlin.

"Es ist wirklich nicht leicht, bei all dem Trubel mit Hausbau, Umzug, Kindern und Job auch noch Zeit fürs Shoppen zu finden", lacht die zweifache Mutter und spricht im Lifestyle-Interview über Modetrends, Fashion-Vorbilder und den besonderen Schuhtick ihrer fünf- und vierjährigen Söhne.

Wie sieht ein typischer Shoppingtag bei Ihnen aus?

Amira Aly: Morgens nach dem Frühstück gibt's erstmal einen Kaffee to go, dann geht's ab ins Auto - meist in Kolonne mit Family oder Freunden - und ab in die Stadt. Dort wird erstmal ein bisschen gebummelt und lecker zu Mittag gegessen. Meistens bin ich aber recht schnell durch mit dem Shoppen, weil ich super entscheidungsfreudig bin. Ich weiß eigentlich sofort, was mir gefällt - das spart Zeit und Nerven.

Macht es Ihnen mehr Spaß, für sich selbst einzukaufen oder für Ihre Söhne?

Aly: Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, haben meine Freunde gesagt: "Warte ab, dir wird das Shoppen fürs Kind irgendwann mehr Spaß machen als für dich selbst." Und was soll ich sagen - sie hatten total recht! Ich liebe es, schöne Sachen für die Jungs auszusuchen. Wobei ich dazu sagen muss: Sie sind super unkompliziert und lieben ihre drei Lieblingsoutfits. Deshalb habe ich auch irgendwann aufgehört, ihnen besondere oder schicke Sachen zu kaufen - daran haben sie nicht halb so viel Spaß wie ich.

Haben Ihre Jungs schon eigene Vorstellungen, wenn es um Klamotten geht?

Aly: Oh ja - und wie! Ich habe mittlerweile kaum noch Mitspracherecht. Besonders bei Schuhen sind sie total eigen. Selbst wenn die drücken oder längst zu klein sind - sie wollen sich einfach nicht von ihren Lieblingsschuhen trennen. Neue zu kaufen, ist da echt nicht leicht. Aber ich finde es auch schön zu sehen, wie sie ihren eigenen Geschmack entwickeln.

Wie hat sich Ihr eigener Stil verändert, seit Sie Mutter sind?

Aly: Bequem muss es sein, ganz klar! Wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, will ich mich frei bewegen können. Ich spiele auch gerne mit auf dem Spielplatz und muss jederzeit damit rechnen, am Ende voller Schlamm oder Sand zu sein, wenn ich die Kids heimtrage. Praktisch steht da an erster Stelle, aber trotzdem will ich nicht auf einen gewissen Stil verzichten. Deshalb ist es für mich manchmal ein ganz besonderes Gefühl, wenn ich mal ohne die Kinder unterwegs bin und mir was Schickeres anziehe, das genieße ich dann richtig!

Welche Fashion-Trends tragen Sie aktuell am liebsten?

Aly: Mein Zweiteiler aus meiner eigenen Kollektion - ein klassischer Dandy Look. Der ist total bequem, hat aber trotzdem eine starke, besondere Wirkung. Ich liebe einfach diese Kombination aus Komfort und Ausstrahlung. Ich fühle mich darin sofort selbstbewusst und richtig gut angezogen.

Wo holen Sie sich Ihre Mode-Inspirationen?

Aly: Ich schaue super gerne, was international auf Social Media passiert - besonders bei Fashion-Influencern. Da entdeckt man oft ganz neue Kombis, Trends oder einfach coole Looks, auf die man selbst nie gekommen wäre. Ich liebe es, mich durch Instagram oder Pinterest von verschiedenen Stilen inspirieren zu lassen.

Wer sind Ihre Fashion-Vorbilder, welchen Style bewundern Sie?

Aly: Ich habe da ehrlich gesagt keinen einzigen Star, dem ich komplett nacheifere - aber es gibt ein paar Persönlichkeiten, deren Stil ich total spannend finde. Zum Beispiel liebe ich den Style von Hailey Bieber - clean, cool und immer on point. Generell finde ich es spannend, wenn jemand seinen eigenen Look hat und den selbstbewusst trägt - das inspiriert mich viel mehr als reine Trends.

Beraten Sie manchmal auch Ihren Partner in Modefragen?

Aly: Ja, schon! Manchmal fragt er mich auch direkt, ob etwas zusammenpasst oder wie ich ein Outfit finde und dann gebe ich natürlich gerne meinen Senf dazu. Aber ich muss sagen, er hat echt ein gutes Gespür für Mode und seinen eigenen Stil, da braucht er meine Hilfe nicht wirklich.

Stimmen Sie Ihre Outfits aufeinander ab, wenn es gemeinsam auf den roten Teppich geht?

Aly: Ein bisschen schon - also wir machen jetzt keinen Partnerlook oder so, aber es soll schon zusammen stimmig wirken. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich etwas sehr Elegantes oder Auffälliges trage, dann schauen wir, dass sein Look dazu passt - und umgekehrt. Am Ende soll's einfach ein schönes Gesamtbild ergeben. Aber wichtig ist uns, dass es trotzdem authentisch bleibt.

Was ist ein absolutes Fashion-No-Go für Sie?

Aly: Ein No-Go ist für mich, sich komplett zu verstellen - nur weil etwas gerade Trend ist. Man sollte sich immer noch wohl und echt fühlen in dem, was man trägt. Und was ich auch schwierig finde: wenn man zu viele Marken auf einmal zeigen will - das wirkt schnell überladen. Da habe ich definitiv auch aus der Vergangenheit dazu gelernt: Weniger ist manchmal echt mehr.