Die Models treffen sich zum ersten Mal: Erstes Model-Knistern beim Paar-Shooting von GNTM

Statt ins Luxus-Penthouse geht es für Heidis Models auf eine Ranch nahe Los Angeles. Erstmals treffen sich alle Männer und Frauen persönlich. Gelegenheit zum intensiven Kennenlernen gibt Heidi ihnen bei einem Kuss-Shooting. Besonders zwischen zwei Models knistert es gewaltig.

Akuter Funkenflug im Umland von Los Angeles: Kaum führt Heidi Klum (52) ihre weiblichen und männlichen Models in Kalifornien zusammen, kommt es zur ersten Romanze der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und bei Joyn). Ein von Heidi verordnetes Kuss-Shooting in freier Natur nutzen vor allem zwei Models als befreienden "Icebreaker". Nach seinen leidenschaftlichen Kuss-Posen mit einer Kollegin, bekennt Männer-Model Louis (23): "Sie wäre auf jeden Fall mein Typ." Für drei andere Duos wird es nach dem Shooting eng.

Blockhütten-Ranch statt Luxus-Penthouse Nach ihrer Ankunft in Los Angeles träumen Heidis Models laut von einem gläsernen Penthouse mit Blick über die Stadt. Doch weit gefehlt. "Irgendwo im Nirgendwo" wähnt sich nicht nur Antonia (19), als Heidi sie und ihre Kolleginnen auf eine stilechte Ranch in der Nähe von L.A. bringen lässt. Mit seiner Blockhütten-Atmosphäre gleicht das Ranch-Gelände eher der Premium-Ausgabe eines Pfadfinderlagers. Außerdem lässt Heidi ihre weiblichen Models wissen, dass sie heute ihre männlichen Pendants kennen lernen. Nach dem ersten Beschnuppern fällt Marlenes (20) Fazit noch nüchtern aus: "Die Boys waren alle sympathisch, aber der Funke ist bei keinem übergesprungen." Doch das soll sich im Lauf der Folge noch ändern.

"Einer der Gründe, warum ich so kalt bin"

Männer-Model Godfrey (34) aus Wien hat sich in der bisherigen Staffel nicht gerade als Teamplayer präsentiert. Auf der Ranch angekommen ist er mit der Zimmeraufteilung "überhaupt nicht zufrieden". Er soll sich mit Intimfeind Tony (31), über den er sich in der vorigen Folge noch beschwert hat, ein Bett teilen. Genauso unvorstellbar erscheint es ihm allerdings, ein Einzelbett im Haus der Girls zu beziehen. Letztlich siedelt Jill (44) zu den weiblichen Models um. Godfrey erklärt derweil seine oft schroffe Art so: "Ich habe schon viel erlebt: Rassismus, Mobbing und Freunde, die mich hintergangen haben. Durch diese Zeiten bin ich fast immer allein gegangen. Das ist einer der Gründe, warum ich so kalt bin."

"Trick-Kiste" Luis überrascht Alexavius

Viel Zeit, die neue Gruppenkonstellation zu erforschen, bleibt den Models nicht. Heidi Klum wirft sie mit ihrer Shooting-Aufgabe ins eiskalte Wasser. Ein Couple-Shooting steht an, bei dem sich die Models zu zweit vor der Kamera näherkommen sollen. Schauspiellehrerin Nina Rausch (43) präsentiert den Models "eines der wichtigsten Requisiten für das Shooting morgen": eine Packung Kaugummis. "Es wird morgen um eine Kuss-Szene gehen." Marlene ist schlichtweg entsetzt: "Wir kennen die jetzt seit einer halben Stunde. Und jetzt fangen die hier mit einer Kuss-Szene an." Bei der Auswahl der Shooting-Partner kommt es zu einigen Überraschungen: Luis (23) entscheidet sich aus Rücksicht auf seine Freundin zu Hause für den erstaunten Alexavius (22): "Luis ist eine Trick-Kiste. Man weiß nie, was einen erwartet."

"Wenn es passiert, passiert's"

Schauspiel-Coach Nina Rausch leitet behutsam die Trockenübungen für das Kuss-Shooting am nächsten Tag an. Besonders die beiden Single-Models Antonia und Louis harmonieren auf Anhieb. Antonia empfindet das Knutsch-Training mit Louis als "sehr großen Icebreaker". Während der Übung vor versammelter Gruppe fordert Rausch die zwei auf: "Findet den Moment nach dem Kuss." Aber das dauert. Hinterher gibt Louis offen zu: "Antonia wäre auf jeden Fall mein Typ." Und auch Antonia empfindet ein gewisses Kribbeln: "Sagen mir mal so: Ich bin nicht für Romanzen bei GNTM. Aber wenn es passiert, passiert's." Auch ihrer Familie berichtet sie im Videocall: "Die Boys sind alle megasüß" - und meint damit vor allem einen.

"Sogar ein Barthaar geschluckt"

Beim Kuss-Shooting stehen die Model-Couples auf einem Ruderboot inmitten eines kleinen Sees in traumhafter Natur. Die Szenerie wird künstlich beregnet. Heidi Klum erhofft sich davon zusätzliche Romantik und will Leidenschaft und Nähe sehen. Ihr Motto: "Hauptsache, die Funken fliegen." Star-Fotograf Vijat Mohindra (41) setzt die heißen Küsse in Szene. Besonders leidenschaftliche Bilder liefern Yanneck (24) und Anna (22). Ihr abendliches Sondertraining auf der Ranch zahlt sich aus.

"Spitzenreiter" in Heidis Ranking sind Tony und Julia (25), die das Shooting als "magisch" empfindet. Auch Jill (44) und der vollbärtige Carsten (49) zeigen große Emotionen und vollen Einsatz. Im Anschluss bekennt Jill: "Ich habe sogar ein Barthaar verschluckt." Luis und Alexavius sind Vijat Mohindras Favoriten: "Ihr habt es gerockt." Und Antonia und Louis? Sie legen los wie die Feuerwehr. "Sie ist voll dabei", stellt Mohindra fest, als sich Antonia "wie ein kleiner Piranha" in Louis Lippe verbeißt. Dessen Fazit klingt vermutlich nüchterner als beabsichtigt: "Ich könnte mir vorstellen, dass Antonia eine neue Bezugsperson wird."

Entscheidung vertagt

Bei drei Paaren läuft es im Ruderboot alles andere als rund. Lara (19) und Felix (27) fehlt die Chemie - und dem Fotografen brauchbare Aufnahmen von den beiden. Aurélie (21) und Juna (23) mangelt es an Überzeugungskraft. Mohindra bezeichnet ihre Leistung als "fake". Und auch Lukas (21) und Eileen (19) wackeln im wahrsten Sinne. Vor allem Eileen bewegt sich im Boot zu hektisch, so dass beide ins Wasser stürzen. Heidi muss die panische Eileen von einem Rettungstaucher bergen lassen. Mohindras ernüchternde Bilanz: "Wir haben kein einziges gutes Bild von euch." Heidi ruft die drei Wackel-Paare zu sich. Für wen gerät die Reise nach Los Angeles zum Kurztrip? Zwei Models fliegen nach Hause, wie Heidi verrät. Wer den Rückflug antreten muss, gibt sie in der nächsten Folge bekannt.