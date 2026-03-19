Die Models treffen sich zum ersten Mal: Erstes Model-Knistern beim Paar-Shooting von GNTM

Statt ins Luxus-Penthouse geht es für Heidis Models auf eine Ranch nahe Los Angeles. Erstmals treffen sich alle Männer und Frauen persönlich. Gelegenheit zum intensiven Kennenlernen gibt Heidi ihnen bei einem Kuss-Shooting. Besonders zwischen zwei Models knistert es gewaltig.
Akuter Funkenflug im Umland von Los Angeles: Kaum führt Heidi Klum (52) ihre weiblichen und männlichen Models in Kalifornien zusammen, kommt es zur ersten Romanze der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und bei Joyn). Ein von Heidi verordnetes Kuss-Shooting in freier Natur nutzen vor allem zwei Models als befreienden "Icebreaker". Nach seinen leidenschaftlichen Kuss-Posen mit einer Kollegin, bekennt Männer-Model Louis (23): "Sie wäre auf jeden Fall mein Typ." Für drei andere Duos wird es nach dem Shooting eng.