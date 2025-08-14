Die Meldung wird bestätigt: Bettina und Christian Wulff sind erneut geschieden

Die Ehe von Christian Wulff und seiner Ex-Partnerin Bettina wurde am Mittwoch am Amtsgericht in Burgwedel geschieden. Der frühere Bundespräsident bestätigte das offizielle Ende der Ehe.

Christian (66) und Bettina Wulff (51) haben nach fast 20 Jahren Beziehung und mehreren Höhen und Tiefen ihre Scheidung vollzogen. Der finale Termin fand am Mittwoch (13. August) am Amtsgericht in Burgwedel statt, das zum Bezirk des Landgerichts Hannover gehört. Das Büro des früheren Bundespräsidenten bestätigte das offizielle Ende der Ehe auf Nachfrage der "Neuen Presse" mit "Die Meldung wird bestätigt". Mehr wollte der Politiker demnach nicht sagen, außer "privat ist privat". Und Bettina Wulff reagierte am Rande des Maschseefests darauf angesprochen lediglich mit einem "Das kommentiere ich nicht".

Bettina Wulff wurde im April 2025 auf Sylt mit einem neuen Partner gesehen, was das Liebes-Aus öffentlich machte. Christian Wulffs Berliner Büro bestätigte damals auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur in einem kurzen Statement: "Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen gerne mit, dass Bettina Wulff und Bundespräsident a.D. Christian Wulff sich vor längerer Zeit getrennt haben." Bettina Wulff selbst kommentierte auch damals die Trennung nicht.

Beziehung mit Höhen und Tiefen

Der damalige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff lernte die damalige Pressereferentin im Jahr 2006 auf einer Dienstreise nach Südafrika kennen. Die beiden heirateten im März 2008 standesamtlich, im Sommer 2008 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Im Januar 2013 trennte sich das Ehepaar zum ersten Mal, fand jedoch 2015 wieder zueinander. Im Oktober desselben Jahres heirateten die beiden dann auch kirchlich.

Drei Jahre später erfolgte die zweite offizielle Trennung, 2020 ließen sie sich sogar scheiden. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass die beiden ihrer Liebe aber doch noch einmal eine neue Chance geben und Christian und Bettina Wulff sogar wieder zusammenwohnen würden. Im März 2023 gaben sie sich erneut vor einem Standesamt das Jawort.