Einige Monate nach dem Tod von Horst Janson muss seine Witwe Helgardt Hella Ruthardt einen weiteren Verlust verkraften: Sie muss das gemeinsame Haus in Grünwald aufgeben.
Anfang des Jahres trauerte die Schauspielwelt um den "Sesamstraße"-Star Horst Janson (1935-2025). Für seine Witwe Helgardt Hella Ruthardt (77) war es ein schwerer Schicksalsschlag: 42 Jahre verbrachte das Paar miteinander. Zusammen lebte es in einem Haus in Grünwald bei München. Doch aus ihrem Zuhause muss Ruthardt nun ausziehen.