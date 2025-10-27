Einige Monate nach dem Tod von Horst Janson muss seine Witwe Helgardt Hella Ruthardt einen weiteren Verlust verkraften: Sie muss das gemeinsame Haus in Grünwald aufgeben.

Anfang des Jahres trauerte die Schauspielwelt um den "Sesamstraße"-Star Horst Janson (1935-2025). Für seine Witwe Helgardt Hella Ruthardt (77) war es ein schwerer Schicksalsschlag: 42 Jahre verbrachte das Paar miteinander. Zusammen lebte es in einem Haus in Grünwald bei München. Doch aus ihrem Zuhause muss Ruthardt nun ausziehen.

Sie will die Gegend nicht verlassen Im Interview mit dem Magazin "Freizeit Revue" erzählt sie: "Nach dem Tod meines Mannes wurde mir wegen Eigenbedarf gekündigt". Doch für die Wohnungssuche benötigt sie Zeit. Von ihren Vermietern wünscht sie sich deshalb eine Gnadenfrist. "Ich habe gesagt, sobald ich eine Wohnung finde, gehe ich hier raus. Aber ich muss erst eine Wohnung finden", sagt Ruthard, die weiterhin bei München wohnen möchte.

Mit dem Umzug in eine kleinere Wohnung muss sie sich zudem von zahlreichen Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann trennen. "Das ist nicht einfach", erklärt Ruthardt. Gegen die Entscheidung ihrer Vermieter möchte sie allerdings nicht vorgehen. "Die Leute können einem viel antun - und Empathielose umso mehr. Das geht leider alles", sagt sie. "Und ich frage mich, woher ich die Kraft dafür nehme?", ergänzt sie.

Horst Janson erlitt mehrere Schlaganfälle

Mit Horst Janson hat Helgardt Hella Ruthardt schwierige Zeiten durchlebt. Im Sommer 2024 erlitt ihr verstorbener Ehemann einen Schlaganfall, dem ein weiterer folgte, der in einem Treppensturz mit anschließender Hirnblutung endete. Dann infizierte sich Horst Janson mit einem Krankenhauskeim. Im Januar 2025 erlitt er zwei weitere Schlaganfälle. "Der Arzt sagte uns, man könne ihm leider nicht mehr helfen", erinnerte sich Ruthardt kurz nach Jansons Tod gegenüber "Freizeit Revue".

Neben ihr mussten auch ihre gemeinsamen Töchter Laura und Sarah-Jane sowie Horst Jansons erste Ehefrau Monika Lundi Abschied von ihm nehmen. Stars wie Liselotte Pulver und Jutta Speidel würdigten ihn nach dem Tod mit anerkennenden Worten. Mit ihm verlasse "ein ganz Großer die deutschsprachige Schauspielbühne", sagte Pulver der "Bild"-Zeitung.

Janson wurde durch die Kinderfernsehserie "Sesamstraße" bekannt, in der er zwischen 1980 und 1985 mit Unterbrechungen als Horst auftrat. Eine Hauptrolle übernahm er zudem in der TV-Serie "Der Bastian". Bereits 1959 wirkte er in der Verfilmung von "Buddenbrooks" mit.