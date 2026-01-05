Die Landarztpraxis: Juliane Fisch und Ben Braun über die Dreharbeiten

Die Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" kehrt mit Staffel vier zurück. Neu mit dabei sind Juliane Fisch und Ben Braun. Im Interview erzählen die beiden vom intensiven Dreh und der besonderen Verbindung zwischen ihren Rollen.
In der vierten Staffel der Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" (ab Montag, 5. Januar um 19 Uhr in Sat.1 und seit 2. Januar auf Joyn) können sich die Fans neben viele bekannte Gesichter auch auf Neuzugänge freuen: Juliane Fisch (38) mimt Ärztin Viktoria "Vicki" Raichinger, die in ihre Heimat Wiesenkirchen zurückkehrt und sich mit ihrem Bruder, Bergretter Max (Alexander Koll), versöhnen möchte. Ben Braun (46) spielt Restaurantmanager Simon Hilgers (Ben Braun), der den Marinos in der "Alten Post" hilft.