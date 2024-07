1 Caroline Frier spielt in der Serie "Die Landarztpraxis" Dr. Sarah König, Oliver Franck spielt Dr. Fabian Kroiß. Foto: Seven.One/Marc Rehbeck

Die Geschichte von Dr. Sarah König in "Die Landarztpraxis" am Schliersee geht weiter: Noch dieses Jahr startet der Dreh zu Staffel drei. Zuschauer dürfen sich derweil auf zwei neue Vorabendserien in Sat.1 freuen.











Fans der Vorabendserien in Sat.1 dürfen sich auf Nachschub freuen. Wie am Donnerstag (11. Juli) bekannt gegeben wurde, starten noch in diesem Jahr die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier (41) als Dr. Sarah König.