Ukraine-Krieg: USA: Nordkoreas Soldaten tragen russische Uniformen

1 US-Außenminister Austin traf seinen südkoreanischen Amtskollegen in Washington. Hauptthema: Die von Nordkorea nach Russland entsandten Soldaten. Foto: Kevin Wolf/FR33460 AP/AP

Die mögliche Beteiligung Nordkoreas am Ukraine-Krieg löst weltweit Besorgnis aus. Jetzt berichten die USA: Die Soldaten aus Nordkorea sind mit russischer Ausrüstung ausgestattet.











Washington - Das US-Verteidigungsministerium ist "zunehmend besorgt" wegen eines möglichen Einsatzes nordkoreanischer Soldaten im russischen Krieg gegen die Ukraine. Einige der nach Russland entsandten Soldaten aus Nordkorea seien bereits näher an die Ukraine herangerückt. "Und wir sehen, dass sie russische Uniformen tragen und mit russischer Ausrüstung ausgestattet sind", sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin in Washington. Er sei zunehmend besorgt, dass der Kreml diese Soldaten zur Unterstützung der russischen Truppen in der Region Kursk nahe der Grenze zur Ukraine einsetzen wolle.