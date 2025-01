Die Lage im Überblick: UN beklagen Gefahr durch russische Fliegerbomben in Ukraine

1 Russische Fliegerbomben tragen nach UN-Einschätzung zu steigenden Opferzahlen unter Zivilisten im Ukraine-Krieg bei. Foto: -/Ukrinform/dpa

Die Vereinten Nationen heben die Gefahr durch russische Fliegerbomben für Zivilisten im Ukraine-Krieg hervor. Entlang der Frontlinie gab es auf beiden Seiten Opfer.











Saporischschja - Die UN-Menschenrechtsexperten in der Ukraine haben die zunehmende Zahl ziviler Opfer durch russische Fliegerbomben beklagt. Allein beim Angriff auf Saporischschja seien 13 Zivilisten getötet worden und damit mehr als bei jedem anderen einzelnen Angriff der vergangenen knapp zwei Jahre, schrieb die UN-Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine in einem Bericht. "Das unterstreicht die Gefahr für Zivilisten durch den Einsatz von Fliegerbomben in bewohnten Gebieten".