Die Lage im Überblick: Ukrainische Front im Donbass bröckelt

2 Die nordischen Länder sind entschlossene Unterstützer der Ukraine. (Archivbild) Foto: Fredrik Sandberg/TT News Agency/dpa

Russland erleidet bei seiner Offensive in der Ostukraine hohe Verluste, dennoch rücken Putins Soldaten immer weiter vor. Die Ukrainer müssen Schritt um Schritt zurückweichen.











Kiew/Moskau - Unter dem Druck ständiger russischer Angriffe wird die Lage für die Verteidiger im Osten der Ukraine immer schwieriger. Der ukrainische Generalstab sprach in seinem neuesten Lagebericht von 142 russischen Sturmangriffen allein am Sonntag. Zu allen Frontabschnitten hieß es pauschal, die Angriffe seien abgewehrt worden. Trotzdem scheinen nach Angaben inoffizieller Frontbeobachter die russischen Truppen in den vergangenen Tagen mehrere kleine Ortschaften erobert zu haben. Ein russischer Militärblog schrieb vom Zusammenbruch der ukrainischen Front im Süden des Gebietes Donezk. Allerdings sind die Angaben beider Kriegsparteien nur schwer überprüfbar.