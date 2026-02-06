Die Lage im Überblick: Ukraine erwartet rasch nächste Verhandlungen in den USA

Erstmals seit Monaten: Mehr als 300 Gefangene kehren heim. Doch was bringen die geheimen Friedensgespräche - und bleibt Selenskyj bei der Territorialfrage hart?
Kiew/Moskau/Abu Dhabi - Nach Verhandlungen der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi erwartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Fortsetzung der Gespräche "in allernächster Zeit". Die nächste Verhandlungsrunde über ein Kriegsende werde wahrscheinlich in den USA stattfinden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.