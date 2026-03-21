Die Lage im Überblick: Trump nennt Nato-Partner Feiglinge - Kriegsziel sei nahe

Trump sieht sich kurz vor Erreichen seiner Ziele im Iran-Krieg. Einen Waffenstillstand lehnt er ab. Für seine Verbündeten in der Nato hat er nur verächtliche Worte übrig. Derweil droht der Iran.
Washington/Teheran - Die USA erwägen laut Präsident Donald Trump ein Zurückfahren ihrer Angriffe im Iran, senden aber zugleich US-Medienberichten zufolge Tausende weitere Soldaten in die Region. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die Nato-Verbündeten bezeichnete er als "Feiglinge", weil sie den USA nicht bei der Sicherung der Straße von Hormus geholfen hätten.