Die Lage im Überblick: Selenskyj trifft US-Vertreter und Europäer in Berlin

Wann gibt es Frieden in der Ukraine? Die von US-Präsident Trump angestoßenen Verhandlungen für ein Kriegsende gehen in Berlin in eine neue Runde. Aber was ist davon nun zu erwarten?
Berlin/Kiew/Moskau - Die zwischen Vertretern der USA und der Ukraine geführten Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs werden heute in Berlin mit europäischer Beteiligung fortgesetzt. Verhandelt wird zunächst auf Beraterebene und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. An den Gesprächen sollen auch deutsche Unterhändler teilnehmen. Die USA hatten zuvor angekündigt, dass der Sondergesandte Steve Witkoff nach Berlin reisen werde. Ort und Zeitpunkt der Beratungen wurden geheim gehalten.