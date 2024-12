Die Lage im Überblick: Selenskyj trifft Macron - Viele Tote nach Angriff in Ukraine

2 Die südostukrainische Großstadt Saporischschja wird immer wieder vom russischen Militär mit Gleitbomben angegriffen. (Archivbild) Foto: -/Ukrinform/dpa

Bei neuen russischen Luftangriffen sterben in der Ukraine einmal mehr zahlreiche Menschen. Präsident Selenskyj zürnt - und reist zu Gesprächen nach Paris. Trifft er dort auch Donald Trump?











Paris/Saporischschja - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute in Paris von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zu Gesprächen über die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg empfangen. Denkbar ist, dass es in der französischen Hauptstadt auch zu einem Treffen Selenskyjs mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump kommt, der sein Amt im Januar antritt und erheblichen Einfluss auf den Kriegsverlauf nehmen könnte. Am Vortag der Gespräche wurden bei einem weiteren russischen Gleitbombenangriff in der südostukrainischen Großstadt Saporischschja mindestens neun Menschen getötet.