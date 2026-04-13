Die Lage im Überblick: Osterwaffenruhe in der Ukraine abgelaufen

Die von Kremlchef Putin angeordnete Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest ist beendet. Wie schon im Vorjahr warfen sich die Konfliktparteien unzählige Verstöße vor.
Kiew/Moskau - Die von Moskau angeordnete Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest ist um Mitternacht (23 Uhr MESZ) abgelaufen. Wie schon bei früheren Waffenruhen zu Feiertagen bezichtigten sich die Kriegsparteien gegenseitig, gegen die Anordnung verstoßen zu haben. Sowohl Russland als auch die Ukraine berichteten von weiteren Angriffen der jeweiligen Gegenseite, allerdings in kleinerem Maßstab als sonst.