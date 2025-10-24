Küchenschlacht: Gewinner und Rezepte am Freitag, 24.10.

Hier erfahren Sie, wer die Küchenschlacht in dieser Woche gewonnen hat. Außerdem gibt es die Finalgerichte als PDF zum Download.
In der Finalrunde der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ am Freitag, dem 24. Oktober 2025, konnte sich Marie-Louise gegen ihren Mitstreiter Thomas durchsetzen. Unter den wachsamen Augen von Starköchin Cornelia Poletto überzeugte sie mit ihrer Variation des Finalgerichts. Alle Rezepte aus der heutigen Sendung können Sie hier als PDF herunterladen: Die Rezepte von Freitag (24.10.)