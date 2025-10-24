Küchenschlacht: Gewinner und Rezepte am Freitag, 24.10.

Hier erfahren Sie, wer die Küchenschlacht in dieser Woche gewonnen hat. Außerdem gibt es die Finalgerichte als PDF zum Download.

In der Finalrunde der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ am Freitag, dem 24. Oktober 2025, konnte sich Marie-Louise gegen ihren Mitstreiter Thomas durchsetzen. Unter den wachsamen Augen von Starköchin Cornelia Poletto überzeugte sie mit ihrer Variation des Finalgerichts. Alle Rezepte aus der heutigen Sendung können Sie hier als PDF herunterladen: Die Rezepte von Freitag (24.10.)

Das Finalgericht: Zanderfilet mit Senfkörnersauce Das von Cornelia Poletto vorgegebene Finalgericht war ein anspruchsvolles Fischgericht: Auf der Haut gebratenes Zanderfilet mit Senfkörnersauce, Steinpilzen, Kartoffelwürfeln, gebratenem Spitzkohl und Pancetta-Streifen.

Die Zanderfilets wurden mit Thymian und Butter goldbraun auf der Hautseite gebraten, begleitet von einer cremigen Sauce mit Weißwein, Estragon und Senfkörnern. Dazu gab es gebratene Steinpilze, knusprige Kartoffelwürfel und fein abgeschmeckten Spitzkohl mit Pancetta.

Marie-Louise verfeinerte das Gericht mit glatter Petersilie, Piment d’Espelette und Zitrone. Die frische Säure der Zitrone und die leichte Schärfe des Piment gaben dem Gericht eine elegante Balance.

Das Zusatzgericht: Rindertatar mit Senf-Eis

Als Zusatzgericht präsentierte Cornelia Poletto ein Rindertatar mit Vierländer Gemüse und Senf-Eis – ein Klassiker mit modernem Twist. Das Tatar wurde traditionell mit Kapern, Sardellen, Senf und Eigelb angemacht, begleitet von knackigem Gemüse und einer ungewöhnlichen, aber harmonischen Kombination aus Senf-Eis aus Crème fraîche, Dijonsenf und Pommerysenf.