Scholz lädt an den „Tisch der Vernunft“

1 Wirtschaftskrise 1967: Minister Karl Schiller will alle an einen Tisch bringen. Der Erfolg bleibt bescheiden. Foto: Imago/Sven Simon

Mit einer Neuauflage der Konzertierten Aktion will der Kanzler die Inflation bekämpfen und die Kaufkraft der Bürger stärken. Das hat Tradition. Der Erfolg ist aber meist überschaubar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An diesem Montag startet in Berlin ein politischer Großversuch: Vertreter Staat, Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft treffen sich im Bundeskanzleramt mit dem Ziel, den rasanten Preisanstieg zu bremsen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) lädt zur Auftaktsitzung der Konzertierten Aktion und spricht selbst von einem „gesellschaftlichen Tisch der Vernunft“. Verbraucher und Unternehmen ächzen unter der rasanten Teuerung. Allein im Juni hatten die Verbraucherpreise um 7,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Vor allem Energie und Lebensmittel werden teurer. Scholz hält deshalb weitere Entlastungen für möglich. Die Preisexplosion gerade bei den Energiepreisen sei „sozialer Sprengstoff“, sagte Scholz am Sonntag der ARD. Viele könnten die steigenden Heizkosten nicht bewältigen. „Ich mache mir große Sorgen darüber.“ Ein Überblick.