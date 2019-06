18 Will in der neuen Saison wieder voll angreifen: Heidenheims Vereinslegende Marc Schnatterer Foto: Baumann

Die Vorbereitung des VfB Stuttgart in die neue Zweitligasaison ist bereits in vollem Gange – doch was macht eigentlich die Aufstiegs-Konkurrenz? Wir blicken in einer Serie auf die möglichen Haupt-Kontrahenten des VfB in der neuen Saison. Und widmen uns im vierten und letzten Teil dem 1. FC Heidenheim.

Stuttgart/Heidenheim - Es ist noch nicht lange her, da träumte die halbe Ostalb von zwei großen Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart. Es gab ja in Richtung Saisonfinale der vergangene Runde dieses ganz und gar nicht unrealistische Szenario: Der VfB wird Drittletzter in der Bundesliga (was er dann ja tatsächlich wurde) – und der 1. FC Heidenheim fordert als Zweitligadritter den Club aus der Landeshauptstadt zum großen württembergischen Duell um den letzten Platz in der ersten Liga. Es kam bekanntlich anders, der 1. FCH wurde am Ende Fünfter – und trifft nun im Unterhaus wie schon in der Saison 2016/17 wieder zweimal auf den Absteiger VfB. Was in der Stadt an der Brenz noch immer als große Ehre empfunden wird.

Bescheidene Grundhaltung

Denn wer nun immer dachte, die Heidenheimer Strategen um den Trainer Frank Schmidt und den Geschäftsführer Holger Sanwald trauern auch nur im Ansatz dem verpassten Aufstieg hinterher, wird von ebenjenen als verrückt erklärt. Im Duktus der beiden hat man keinen Aufstieg verpasst, sondern nach einer Vielzahl an routinierten Abgängen eine sensationelle Saison gespielt.

Diese bescheidene Grundhaltung gibt es nun auch wieder vor der neuen Spielzeit. Frank Schmidt betont ja noch immer vor jeder Saison, dass man so früh wie möglich den Klassenverbleib sichern wolle und es keine konkrete Zielsetzung für die oberen Tabellenränge gibt. Keiner wehrt sich, wenn das Team oben reinrutscht – sich aber aufgrund der konstant guten Arbeit der vergangenen Jahre rechtfertigen zu müssen, wenn es dann nicht reicht für Platz drei oder mehr: das empfindet der dienstälteste Coach im deutschen Profifußball, der seit 2007 im Amt ist und den Club aus der Oberliga nach oben führte, als Frechheit. Schmidt, 1,90 Meter großes Trainerunikat und ein Mann der klaren Worte, kann dann sehr grantig werden.

Das Gerüst steht

Ob das nun ein bisschen viel Understatement ist oder nicht, darüber lässt sich diskutieren. Denn es ist der klassische Fluch der guten Tat im Profifußball. Wer wie der FCH über Jahre hinweg aus bescheidenen finanziellen Mitteln viel macht, wer Erfolg hat, der schraubt die Ansprüche im Umfeld und der öffentlichen Wahrnehmung nach oben und wird dann gerne wird mit Forderungen konfrontiert, die er selbst als unrealistisch erachtet. In Heidenheim haben sie sich also mit ihrer guten Arbeit, wenn man so will, selbst ein bisschen unter Druck gesetzt, zumindest nach außen. Niemand also würde sich beim FCH wehren gegen den nächsten Schritt und ein mögliches Szenario Bundesliga – im Verein würde das aber niemand als Ziel ausrufen.

Vor der neuen Zweitligasaison nun sind die Vorzeichen, gestiegene externe Erwartungen hin oder her, gut. Der Stamm der Truppe bleibt zusammen, das Gerüst steht, der Trainer kann sich, wie es sein Geschäftsführer und Kumpel Holger Sanwald immer betont, nur selbst entlassen – und all das ist für die Gegner in der zweiten Liga keine gute Nachricht. Weil der berühmte Heidenheimer Powerfußball des Powertrainers Schmidt perfekt austariert ist, weil ein Rädchen im Verein mit den gewachsenen Strukturen ins andere greift – und die mögliche Aufstiegskonkurrenz mit den großen Namen (VfB Stuttgart, Hamburger SV, Hannover 96 oder 1. FC Nürnberg) sich im Gegensatz dazu erst noch finden muss. Mit der Heidenheimer Vereinslegende Marc Schnatterer gibt es obendrein diesen einen Spieler, der in jeder Partie den Unterschied ausmachen kann mit seiner Torgefahr und seinen Fähigkeiten als Vorlagengeber.

Auch in den zwei Duellen gegen den VfB in der neuen Runde will Schnatterer seine Qualitäten mal wieder unter Beweis stellen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja wie vor drei Jahren wieder mit dem ganz großen Coup gegen den Rivalen aus der Landeshauptstadt. Als der VfB in der Saison 2016/17 zweitklassig war, kam es am 9. September zum Heidenheimer Gastspiel in Stuttgart. Der 2:1-Auswärtssieg war eine Sensation – und bleibt unvergessen. „Das war ein besonderer Tag und ein emotionaler Höhepunkt“, sagt Frank Schmidt über den „Meilenstein für uns alle“.

Den nächsten planen die Heidenheimer in der neuen Saison – mit dem altbekannten Motto, wenn es um die Ambitionen in Richtung erster Liga geht: alles kann, nichts muss.

